دستگیری عامل تیراندازی در ایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی گندمی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی یک فقره تیراندازی منجر به جرح، در سطح شهر ایوان بلافاصله ماموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران انتظامی شهرستان در محل حادثه مشخص شد فردی با استفاده از سلاح شکاری داماد ۴۵ ساله خود را زخمی کرده وقبل از رسیدن ماموران از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان ادامه داد: ماموران انتظامی با اقدامات خاص پلیس طی هماهنگی با مرجع قضائی مخفیگاه متهم را درکمترین زمان ممکن شناسایی ودر یک عملیات منسجم وی را دستگیر کردند.

سرهنگ گندمی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی در بازرسی از مخفیگاه متهم، دو قبضه سلاح گرم نیزکشف کردند، بیان کرد: متهم انگیزه تیراندازی را اختلافات خانوادگی عنوان کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.