به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس اطلاعات پایتخت، از دستگیری یک شرور در محله جیحون با شلیک گلوله از سوی پلیس خبر داد.

مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات خبری را در خصوص درگیری اراذل و اوباش در منطقه جیحون تهران دریافت و برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.

با تلاش شبانه روزی مأموران، عامل اصلی شرارت‌های منطقه جیحون شناسایی شد و پس از اخذ دستور قضائی و اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش طی عملیاتی اقدام به دستگیری وی کردند.

این شرور با مشاهده مأموران قصد درگیری و فرار از دست مأموران را داشت که با رعایت قانون به کارگیری سلاح و شلیک به پای متهم زمین‎گیر و دستگیر شد.

متهم پس از انتقال به بیمارستان و مداوا برای تحقیقات بیشتر به دادسرا منتقل شد.

