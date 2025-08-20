سارقان لوازم و محتویات داخل خودرو دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: تیم عملیات کلانتری ۱۴۰ باغ فیض در حین انجام گشت زنی‌های هدفمند و ایجاد طرح امنیت محله محور، یک خودروی ۲۰۶ که در کنار یک خودروی پژو پارس به صورت دوبله پارک شده و در حال سرقت از آن خودرو بودند را مشاهده کردند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: مأموران پلیس قصد دستگیری دو سارق را داشته که سارقان از محل متواری شده و پلیس با استفاده از قانون به کارگیری سلاح خودرو را متوقف و یکی از سارقان دستگیر و سارق دیگر موفق به فرار شد.

سرهنگ محمد افشار اضافه کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص گردید هر دو نفر دارای سوابق متعدد کیفری نیز می‌باشند و تاکنون ۸ نفر از شکات این متهم شناسایی و دستگیری سارق متواری در دستور کار پلیس قرار دارد، پرونده این سارقان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شد.

سرکلانتردوم پلیس پیشگیری پایتخت به شهروندان توصیه کرد: شهروندان حتماً خودروهای خود را در محلی که مجهز به دوربین مداربسته است پارک و از نگهداری تجهیزات ارزشمند در داخل خودرو خودداری کنید.