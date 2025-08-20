کشف ۷ تن سیم و کابل مسروقه در ری؛ ۶ مالخر در دام پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۷ تن ضایعات سیم و کابل مسروقه توسط کارآگاهان پلیس آگاهی ری خبر داد و گفت: در این رابطه ۶ متهم دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

فرمانده انتظامی ری در ادامه اظهار داشت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد سیم و کابل در محدوده شهرستان ری و با توجه به حساسیت موضوع، پرونده برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دریافتند سیم و کابل‌های مسروقه در چند انبار واقع در محدوده خاورشهر (استوک خاوران) دپو و خرید و فروش می‌شود که بلافاصله پس از هماهنگی قضائی تیم‌های عملیات پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی ری ادامه داد: مأموران روز گذشته طی چند عملیات جداگانه از انبارها بازرسی کرده و موفق به کشف ۷ تن ضایعات سیم و کابل مسروقه شدند که در این رابطه ۶ نفر از متهمان ۳۰ تا ۴۰ ساله دستگیر شدند.

مافی گفت: متهمان در بازجویی‌های اولیه به خرید و فروش سیم و کابل‌های مسروقه اعتراف کردند و برای تکمیل پرونده و سیر مراحل قضائی تحت نظر پلیس آگاهی قرار دارند.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به رویکرد جدی پلیس در مقابله با مالخران تصریح کرد: پلیس شهرستان ری بر اساس قانون و با قاطعیت با سوداگران اموال مسروقه برخورد خواهد کرد.