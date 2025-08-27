به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری راشا تودی، راندهیر جایشوال سخنگوی وزارت خارجه هند اقدام رژیم صهیونیستی در کشتار خبرنگاران فلسطیینی را در جریان حمله به بیمارستان ناصر در نوار غزه محکوم کرد.
در جریان حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستانی در غزه در روز دوشنبه دست کم ۱۵ نفر از جمله ۶ خبرنگار به شهادت رسیدند.
دفتر رسانهای دولتی فلسطین در غزه اعلام کرد با شهادت این چهار خبرنگار، تعداد خبرنگاران شهید در غزه به ۲۴۶ نفر رسیده است.
روز شنبه نیز دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه با صدور بیانیهای اعلام کرده بود «خالد محمد المدهون» که به عنوان عکاس خبری در تلویزیون فلسطین فعالیت میکرد، در حمله صهیونیستها به شهادت رسید.
ترور خبرنگاران و اهالی رسانه از ابتدای جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه تاکنون، در چهارچوب جنایات سیستماتیک رژیم صهیونیستی علیه تیمهای غیرنظامی، با هدف کتمان واقعیتها و ممانعت از افشای جنایات این رژیم در جهان قرار دارد.
به گفته مقامهای فلسطین، «حسام المصری»، یکی از خبرنگارانی که در این حملات به شهادت رسید، فیلمبردار رویترز بود. مریم ابو دقه نیز برای خبرگزاری آسوشیتدپرس کار میکرد.
