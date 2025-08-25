به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که در جریان سفر آتی ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور این کشور به هند، بسته‌ای جامع از اسناد همکاری میان دو طرف بررسی خواهد شد. در همین چارچوب، سوبراهمانیام جایشانکار، وزیر خارجه هند طی سفری به مسکو با لاوروف دیدار و گفتگو کرد.

در بخش دیگری از تحولات هفته گذشته، برای نخستین بار رقابت‌های قهرمانی جهانی ژیمناستیک ریتمیک در برزیل برگزار خواهد شد. بیش از ۳۰۰ ورزشکار از ۷۸ کشور قرار است در این رویداد که به میزبانی شهر ریودوژانیرو برگزار می‌شود، شرکت کنند.

خدمه ایستگاه فضایی تیانگونگ چین نیز در سومین راهپیمایی فضایی خود از سامانه هوش مصنوعی برای پشتیبانی مأموریت و هدایت عملیات استفاده کردند. این نخستین بار است که چنین فناوری در مدار به کار گرفته می‌شود.

مصر نیز با ثبت رشد ۲۱ درصدی در ورود گردشگران بین المللی طی ۳ ماهه نخست سال جاری، به‌عنوان مقصد پیشرو گردشگری در منطقه معرفی شده است. پیش بینی می‌شود که این روند صعودی در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

اندونزی برنامه خود را برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در سال ۲۰۲۶ اعلام کرده است. این برنامه بر پایه تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات، با پشتیبانی دولت‌های محلی و گسترش تجارت منطقه‌ای دنبال می‌شود.

در همین حال، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در دیداری در مینسک در خصوص امضای توافقنامه همکاری‌های راهبردی میان دو کشور به توافق رسیدند. لوکاشنکو گفتگوهای انجام شده با همتای ایرانی خود را سازنده و مفید توصیف کرد.

میزان مبادلات تجاری میان روسیه و اتیوپی نیز در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۲ برابر شده و به ۱۹۱.۲ میلیون دلار رسیده است. در همین راستا، ماکسیم ریشتینیکوف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه و کاساهون گوفه بالامی، وزیر تجارت و ادغام منطقه‌ای اتیوپی در یک نشست ویدئویی چشم‌اندازهای گسترش همکاری‌های دو کشور را بررسی کردند.

همچنین، سوبراهمانیام جایشانکار، وزیر خارجه هند در دیدار با وانگ یی، وزیر خارجه چین بر توسعه شراکت میان دو کشور تأکید کرد. وزیر خارجه هند همچنین اعلام کرد که دهلی‌نو آماده گسترش همکاری‌ها در چارچوب بریکس است.

امارات متحده عربی جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پیشگامان پیوند اعضا در منطقه تثبیت کرده است. تنها در سال گذشته ۲۹۰ عمل موفقیت‌آمیز پیوند عضو در این کشور انجام شده است.