به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، «شن یی»، مدیر مرکز مطالعات بریکس دانشگاه فودان، در گفتگویی به بررسی دلایل گسترش بریکس، دستاوردهای اخیر این گروه و چشمانداز همکاریهای آینده پرداخته است. وی بریکس را الگویی نوآورانه برای همکاری میان کشورهایی با پیشینههای فرهنگی و تاریخی متفاوت میداند که در پی همزیستی مسالمتآمیز و توسعه مشترک هستند. مشروح این گفتگو در ادامه میآید:
چرا گسترش گروه بریکس اجتنابناپذیر است و این گروه از نظر اقتصادی چه جذابیتی دارد؟
شن یی، مدیر مرکز مطالعات بریکس دانشگاه فودان، معتقد است کشورهای عضو بریکس ارزشهای مشترکی دارند و درک مشترکی از نحوه اداره جهان و همزیستی مسالمتآمیز با وجود تفاوتهای فرهنگی و تاریخی را دنبال میکنند.
وی گفت: بریکس به عنوان یک مکانیسم نوآورانه، بهترین نمونه برای کشورهایی است که به دنبال راههای جدید برای همکاری هستند. این گروه نماد ثبات و اطمینان در جهان امروز است و به همین دلیل کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور تمایل زیادی به پیوستن به آن دارند. عضویت در بریکس فرصت همکاری، بهرهمندی از کمکها و یافتن راهحلهایی برای توسعه اقتصادی را فراهم میکند.
مهمترین دستاوردهای اخیر بریکس که زمینهساز همکاریهای آینده شدهاند، چیست؟
شن یی، استاد روابط بینالملل دانشگاه فودان، به تأسیس بانک توسعه نوین (NDB) به عنوان یکی از دستاوردهای کلیدی بریکس اشاره میکند.
وی افزود: این بانک، برخلاف نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، کمکهای مالی سازندهتری به کشورهای نیازمند زیرساخت ارائه میدهد. همچنین همکاریهای آموزشی در سطح عالی، مانند اتحادیه دانشگاههای بریکس، به نسل جوان این کشورها امکان میدهد تا دانش و منابع خود را به اشتراک بگذارند. علاوه بر این، بریکس با ایجاد مشارکتهایی در صنایع نوظهور، زمینه را برای همکاری در حوزههای فناوری دیجیتال، زیرساخت و توسعه صنعتی فراهم کرده است.
سفر رئیسجمهور چین به روسیه چه تأثیری بر روابط دوجانبه و پویایی راهبردی بریکس دارد؟
سفر شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، به مسکو در مه ۲۰۲۵، نهتنها برای روابط چین و روسیه، بلکه برای توسعه بریکس و حتی ثبات جهانی اهمیت زیادی داشت. یکی از مهمترین نتایج این سفر، بیانیه مشترک چین و روسیه درباره تضمین ثبات راهبردی جهانی بود. این بیانیه بر جلوگیری از درگیری میان قدرتهای هستهای و مخالفت با استقرار سیستمهای موشکی تهاجمی در نزدیکی کشورهای هستهای تأکید دارد. همچنین دو کشور در زمینههایی مانند هوش مصنوعی و جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی همکاریهای فنی گستردهای را آغاز کردهاند.
کدام پروژههای زیرساختی باید در اولویت کشورهای بریکس قرار گیرند؟
شن یی، مدیر مرکز مطالعات بریکس، توسعه زیرساختهای مبتنی بر هوش مصنوعی را اولویت نخست کشورهای عضو بریکس و جنوب جهانی میدانستد. به باور وی، کشورهای بریکس باید نقشه راه جامعی برای پیشبرد این زیرساختها تدوین کنند. این امر نیازمند سرمایهگذاری عظیم و ایجاد مراکز مشترک برای به اشتراکگذاری فناوریهای هوش مصنوعی است تا کشورهای عضو بتوانند از توانمندیهای یکدیگر بهرهمند شوند.
چه ابتکارات جدیدی میتواند همکاری در زمینه فناوری و توسعه پایدار را در بریکس تقویت کند؟
به اعتقاد شن یی، کشورهای بریکس پتانسیل بالایی برای همکاری در فناوری و صنعت دارند.
مدیر مرکز مطالعات بریکس افزود: روسیه در ساخت ماشینآلات پیشرفته و تولید مواد، چین در زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدلهای زبانی بزرگ (LLM)، برزیل در صنایع پیشرفته مانند تولید هواپیما، و هند، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی در حوزههای تخصصی خود دارای مزیتهای رقابتی هستند. وی پیشنهاد میدهد که کشورهای عضو نقشه راه مشخصی برای همکاریهای فناورانه تدوین کنند.
همکاری میان دانشگاهها، بخش خصوصی و دولتها در چارچوب بریکس چه چشماندازی دارد؟
شن یی همکاری بین بخش خصوصی و دولتی را روشی عملی برای تقویت همکاریهای اقتصادی میداند.
به عقیده وی، مرکز مطالعات بریکس دانشگاه فودان با ایجاد پلتفرمهای اشتراک اطلاعات، به تسهیل تجارت و سرمایهگذاری میان کشورهای عضو کمک میکند. در شرایط ژئوپلیتیکی کنونی، کشورهای بریکس به دلیل ثبات و اطمینان، گزینههای بهتری برای تجارت و سرمایهگذاری هستند.
نقش مرکز مطالعات بریکس دانشگاه فودان در تقویت گفتگوی علمی چیست؟
شن یی تأکید میکند که این مرکز یکی از پیشگامان مطالعات بریکس است و با ارائه تحقیقات باکیفیت و پیشنهادهای سیاست گذارانه، به پیشبرد همکاریهای عملی کمک میکند. این مرکز در تصمیمگیری برای استقرار دفتر مرکزی بانک توسعه نوین در شانگهای و راهاندازی اتحادیه دانشگاههای بریکس نقش داشته و هرساله برنامههای آموزشی مانند مدرسه تابستانی برای جوانان بریکس برگزار میکند.
تبادلات فرهنگی و آموزشی چه اهمیتی در ایجاد اعتماد میان ملتها دارد؟
به گفته شن یی، تبادلات فرهنگی و آموزشی به دلیل تنوع فرهنگی و تاریخی کشورهای بریکس، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
یی ادامه داد: این برنامهها به درک متقابل میان نسل جوان کمک میکند و روابط عمیقتری میان کشورهای عضو ایجاد میکند. این تبادلات، زمینهساز همکاریهای پایدار در آینده خواهد بود.
کدام ابتکارات قدرت نرم برای ترویج درک متقابل در میان کشورهای بریکس مؤثرتر هستند؟
شن یی معتقد است احترام به منافع اصلی یکدیگر و رویکرد باز و صادقانه به فرهنگها، ویژگی بارز کشورهای بریکس است. این ویژگیها به کشورهای عضو کمک میکند تا با غلبه بر تفاوتهای فرهنگی و تاریخی، همکاریهای مؤثرتری را بر پایه درک متقابل از میراث فرهنگی و تاریخی یکدیگر بنا کنند.
