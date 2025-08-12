به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، جمعی از بازیگران جوان تئاتر از کشورهای عضو بریکسپلاس اواخر تابستان امسال به مسکو میروند تا در برنامه بورس بینالمللی «اینتیراشا» در حوزه هنرهای نمایشی شرکت کنند. این رویداد به همت بنیاد دیپلماسی عمومی گورچاکوف و مؤسسه دولتی هنر تئاتر روسیه (گیتیس) با همکاری شبکه بینالمللی رسانهای تیوی بریکس و با حمایت مالی بنیاد کمکهای ریاستجمهوری برگزار میشود.
این دوره آموزشی از ۳ شهریور تا ۱۱ مهر ۱۴۰۴ (۲۵ اوت تا ۳ اکتبر ۲۰۲۵) برگزار خواهد شد و نمایندگانی از آرژانتین، برزیل، هند، چین، کوبا، موریتانی، تونس و آفریقای جنوبی در آن حضور خواهند داشت. برنامه ویژه افراد ۲۱ تا ۳۵ ساله طراحی شده است؛ شامل دانشجویان سالهای پایانی مدارس و دانشگاههای تخصصی هنرهای نمایشی و بازیگری و نیز بازیگران جوان حرفهای.
ژانا تولستیکووا، مدیرعامل تیوی بریکس، با اشاره به نقش این شبکه در پشتیبانی رسانهای پروژههای فرهنگی بریکسپلاس گفت: در سال ۲۰۲۵ برای آمادهسازی این دوره در گیتیس، اطلاعات آن به بیش از ۶۰ نهاد از جمله نمایندگیهای دیپلماتیک، مراکز آموزشی و انجمنهای هنری در ۱۵ کشور ارسال و در رسانههای خارجی شریک تیوی بریکس منتشر شد. وی افزود که بیشترین درخواستها برای شرکت در این دوره از کشورهایی رسیده که پیشتر مستند «شایسته تشویق؛ نقشهای تازه برای بازیگران بریکسپلاس» را درباره نخستین دوره این بورس دیدهاند.
در طول شش هفته، شرکتکنندگان ضمن حضور در کلاسهای بازیگری، بیان، حرکت صحنه و آشنایی با زندگی و مکتب کنستانتین استانیسلاوسکی، از تماشاخانهها، موزهها و مراکز فرهنگی برتر مسکو بازدید خواهند کرد.
گریگوری زاسلاوسکی، رئیس گیتیس، با یادآوری موفقیت دوره نخست این برنامه در سال گذشته گفت: امسال دوره را از چهار هفته به شش هفته افزایش دادیم تا آشنایی هنرجویان با تئاتر روسیه و نظام استانیسلاوسکی عمیقتر شود. هنرجویان در کنار کار عملی بر روی خود بهعنوان بازیگر، نمایش «توفان» اثر الکساندر اوستروفسکی را با روش تحلیل مؤثر بررسی و در پایان، بخشهایی از آن را اجرا خواهند کرد.
سرگئی اورلوف، معاون اجرایی بنیاد گورچاکوف، نیز هدف از تقویت بعد فرهنگی این دوره را معرفی زندگی روزمره تئاتر در روسیه و ایجاد امکان ارتباط مستقیم با کارگردانان و بازیگران عنوان کرد.
برنامه بورس «اینتیراشا» از سال ۲۰۲۱ با هدف تقویت پیوندهای علمی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد زمینه گفتوگوی سازنده میان جوانان متخصص روسیه و دیگر کشورها آغاز شد و امسال با همکاری سازمان «مژدونارودنیکی» و روسهمکاری برگزار میشود.
