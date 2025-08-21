  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

فعالیت قرارگاه نوجوان در مشهد

فعالیت قرارگاه نوجوان در مشهد

مشهد- همزمان با دهه پایانی ماه صفر قرارگاه نوجوان در مشهد آغاز به کار کرد.

دریافت 15 MB
کد خبر 6566956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها