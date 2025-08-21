https://mehrnews.com/x38Q6x ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶ کد خبر 6566956 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶ فعالیت قرارگاه نوجوان در مشهد مشهد- همزمان با دهه پایانی ماه صفر قرارگاه نوجوان در مشهد آغاز به کار کرد. دریافت 15 MB کد خبر 6566956 کپی شد مطالب مرتبط اعلام محدودیتهای ترافیکی سهلایه برای ایام پایانی صفر در مشهد ۳۸ سالن ورزشی شهرداری مشهد در اختیار کمپ زائرین قرار گرفته است برگزاری مراسم عزاداری با حضور کاروانهای گلستانی در حرم رضوی سرویس دهی رایگان ۱۱ خط منتهی به حرم در سه روز پایانی ماه صفر در مشهد برچسبها ایران امام رضا(ع) مشهد دهه پایانی ماه صفر
