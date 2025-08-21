۳۸ سالن ورزشی شهرداری مشهد در اختیار کمپ زائرین قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین غیاثی اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده زائران در این ایام و به منظور فراهم‌سازی میزبانی شایسته، این سالن‌ها برای خدمت به زائرین آماده شده‌اند.

معاون سلامت و تربیت‌بدنی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد بیان کرد: با توجه به تدارک گسترده مکان‌های اسکان توسط دستگاه‌های اجرایی استان، احتمال پر نشدن ظرفیت این سالن‌ها وجود دارد. به همین دلیل، ۱۵ سالن ورزشی در دسته «اولویت ۱ و ۲» و ۲۳ سالن ورزشی دیگر در دسته «اولویت ۳ و ۴» تقسیم‌بندی شده‌اند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، سالن‌های دسته اولویت ۱ و ۲ از ۳۰ مرداد تا ۳ شهریورماه برای استفاده زائران اختصاص داده می‌شوند. همچنین سالن‌های اولویت ۳ و ۴ نیز در همین بازه زمانی، در حالت آماده‌باش کامل خواهند بود و در صورت نیاز، ظرف مدت کمتر از ۲ ساعت برای پذیرش زائران آماده بهره‌برداری خواهند شد.

