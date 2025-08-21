سرویس دهی رایگان ۱۱ خط منتهی به حرم در سه روز پایانی ماه صفر در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا محمدیان یزدی اظهار کرد: برابر مصوبه شورای اسلامی شهر و دستور شهردار مشهد مقدس، ۱۱ خط منتهی به حرم مطهر در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ صفر به صورت صلواتی ارائه خدمات خواهند کرد که این سرویس‌دهی شامل خطوط: ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۳۰، ۸۳۱، ۱۲، ۵۰، ۶۲، ۸۲، ۸۶ و ۲۱۰ خواهد بود.

معاون عمران حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد بیان کرد: در کنار سرویس‌دهی صلواتی؛ تعداد ناوگان در روزهای رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) و شهادت امام رضا (علیه‌السلام) در خطوط منتهی به حرم مطهر رضوی، با تقویت ناوگان به ۵۱۰ دستگاه خواهد رسید و در این ایام خطوط (۱ و ۲ BRT) بدون وقفه به‌صورت شبانه‌روزی سرویس‌دهی خواهند کرد.