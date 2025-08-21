به گزارش خبرگزاری مهر، هادی امیدوار اظهار کرد: برنامه خلوت‌سازی خیابان‌های اصلی و فرعی منتهی به حرم رضوی از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۳۰ مرداد در سه لایه انجام می‌شود. لایه نخست شامل مسیرهای میدان شهدا، خیابان شیرازی به سمت حرم - میدان ۱۵ خرداد، خیابان امام رضا (ع)، مسیر منتهی به حرم رضوی- خیابان طبرسی، از تقاطع شهدای گمنام به سمت حرم منور- خیابان نواب صفوی به سمت حرم مطهر رضوی است.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی بیان کرد: در لایه‌های دوم و سوم نیز محدودیت‌ها و مسیرهای جایگزین برای تردد پیش‌بینی شده است.

