اعزام گسترده مبلغات خراسان رضوی به مواکب در دهه پایانی صفر

اقدس سادات سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت قرارگاه اعزام مبلغه به مواکب درون‌شهری و محورهای بین‌شهری استان خبر داد و اظهار کرد: صدها بانوی مبلغ در قالب گروه‌های متنوع فرهنگی، هنری و مشاوره‌ای، در مسیر خدمت به زائران حضرت رضا (ع) به مناطق مختلف اعزام می‌شوند.

مسئول مبلغات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: قرارگاه اعزام مبلغه به مواکب درون‌شهری و محورهای کلات، نیشابور، فریمان، قوچان، سرخس و سایر مسیرها، با استقبال گسترده بانوان مبلغ همراه بوده است.

وی افزود: در این عرصه، ۳۸۸ نفر در بخش سخنرانی، ۷۸ نفر در قالب «پاتوق گفتگو»، ۲۹ نفر در مشاوره، ۳۳۴ نفر در کار با کودک، ۲۰ گروه سرود دختران به مسئولیت مبلغه صبرایی، ۱۷ گروه تئاتر و استندآپ با محوریت جهاد تبیین، و ۲۳ نفر برای پاسخگویی به مسائل شرعی ثبت‌نام کرده‌اند.

سیدی همچنین از اعزام مبلغات به مواکب محل اسکان، روضه‌های خانگی، معابر عمومی (در قالب تبلیغ چهره به چهره و گفتگو محور)، بوستان‌ها، میقات‌های جاده‌ای، حسینیه کودک و منازل هم‌محلی امام رضا (ع) خبر داد.

به گفته مسئول مبلغات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، قرارگاه اعزام مبلغ در مدرسه «جامعه‌الرضویه» واقع در خیابان شیرازی ۱۹ مستقر شده و اعزام گروه‌های هنری، مبلغات «پاتوق گفتگو» و اجرای طرح «آیه‌نگار» در سالن صبای صدا و سیما انجام خواهد شد.

وی گفت: همچنین در فراخوان «نذر خدمت بانوان ایران امام رضا (ع)» در قرارگاه نجمه خاتون (س)، از بانوان علاقه‌مند دعوت شده تا در دهه آخر صفر به جمع خادمان زائران بپیوندند. سیدی تصریح کرد: این حرکت معنوی فرصتی است تا خدمت به زائران و مجاوران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) را عبادتی خالصانه بدانیم و لبخند زائر خسته را توشه راه ابدی خویش قرار دهیم.