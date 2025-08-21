  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

نتانیاهو مدعی شد: در آستانه پایان دادن به جنگ غزه هستیم

نتانیاهو مدعی شد: در آستانه پایان دادن به جنگ غزه هستیم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از قتل عام بیش از ۶۰ هزار فلسطینی مدعی شد که پایان جنگ غزه نزدیک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک گفتگوی مطبوعاتی مدعی شد: ما در آستانه پایان دادن به جنگ غزه هستیم.

نتانیاهو در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که عملیات نظامی رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه به تازگی آغاز شده است.

وی افزود: ما به اقدامات خود برای به دست گرفتن کنترل غزه حتی در صورت موافقت حماس با آتش بس ادامه می‌دهیم.

نتانیاهو مدعی شد که اگر حماس با خلع سلاح خود و آزاد سازی تمام اسرای صهیونیست موافقت کند جنگ به پایان می‌رسد.

این در حالی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای فرار از جلسات محاکمه خود در داخل اراضی اشغالی بارها در مسیر مذاکرات آتش بس سنگ اندازی کرده و به دنبال طولانی کردن جنگ غزه است.

وی بیان کرد: هدف ما آزاد سازی تمام اسرا و خلع سلاح حماس است.

نتانیاهو ادعا کرد که هدفش اشغال غزه نیست بلکه دادن یک آینده متفاوت به این منطقه و اراضی اشغالی است! وی به حمایت تمام قد ترامپ از نقشه‌اش برای اشغال شهر غزه اشاره کرد. نتانیاهو اضافه کرد که وجود کشور فلسطین، رژیم صهیونیستی را به خطر می‌اندازد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره آزاد شدن یک صهیونیست از لبنان گفت که این اقدام مثبت است.

کد خبر 6567142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها