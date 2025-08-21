نتانیاهو مدعی شد: در آستانه پایان دادن به جنگ غزه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک گفتگوی مطبوعاتی مدعی شد: ما در آستانه پایان دادن به جنگ غزه هستیم.

نتانیاهو در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که عملیات نظامی رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه به تازگی آغاز شده است.

وی افزود: ما به اقدامات خود برای به دست گرفتن کنترل غزه حتی در صورت موافقت حماس با آتش بس ادامه می‌دهیم.

نتانیاهو مدعی شد که اگر حماس با خلع سلاح خود و آزاد سازی تمام اسرای صهیونیست موافقت کند جنگ به پایان می‌رسد.

این در حالی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای فرار از جلسات محاکمه خود در داخل اراضی اشغالی بارها در مسیر مذاکرات آتش بس سنگ اندازی کرده و به دنبال طولانی کردن جنگ غزه است.

وی بیان کرد: هدف ما آزاد سازی تمام اسرا و خلع سلاح حماس است.

نتانیاهو ادعا کرد که هدفش اشغال غزه نیست بلکه دادن یک آینده متفاوت به این منطقه و اراضی اشغالی است! وی به حمایت تمام قد ترامپ از نقشه‌اش برای اشغال شهر غزه اشاره کرد. نتانیاهو اضافه کرد که وجود کشور فلسطین، رژیم صهیونیستی را به خطر می‌اندازد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره آزاد شدن یک صهیونیست از لبنان گفت که این اقدام مثبت است.