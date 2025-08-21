به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با نگرانی شدید اقدامات رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه را رصد می‌کند.

در این بیانیه آمده است که رژیم صهیونیستی از این طریق به دنبال نقض قوانین بین المللی است. قاهره به شدت تحرکات اشغالگرایانه تل آویو را در قبال نوار غزه و کرانه باختری محکوم کرد.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: به جای آتش بس، آغاز مذاکرات جدی و پایبندی به بنیان‌های روند صلح و پایان دادن به جنگ غزه شاهد آغاز یک عملیات نظامی دیگر علیه این منطقه هستیم.

مصر هشدار داد که حرکت در مسیر سیاست‌های قلدرمآبانه برای تحقق منافع سیاسی تنگ نظرانه یک اشتباه محاسباتی بزرگ است که می‌تواند درگیری‌های منطقه‌ای را تشدید کرده و ثبات منطقه و جهان را برای سال‌های طولانی تحت الشعاع قرار دهد.

این کشور از جامعه جهانی خواست به صورت فوری برای توقف جنگ افروزی‌های رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه وارد عمل شود.