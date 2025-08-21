به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی امروز خود تاکید کرد: دشمن صهیونیستی طی هفته جاری فجیعترین جنایات را در حق ساکنان نوار غزه از بمباران گرفته تا گرسنگی دادن به آنها مرتکب شد. تعداد کسانی که این هفته در غزه بر اثر بمباران و گرسنگی به شهادت رسیدهاند صدها تن برآورد شدهاند. همچنین هزاران زخمی در این منطقه برجای ماندهاند. دشمن صهیونیستی دست به بمباران چادر آوارگان در نزدیکی بیمارستان شهدای الاقصی زد. ۲۵۰ هزار کودک فلسطینی در معرض مرگ تدریجی به دلیل سوءتغذیه شدید قرار دارند. حجم دردها و رنجهای مردم غزه به دلیل گرسنگی شدید در این منطقه فاجعه بار است. این جنایت قرن معاصر به شمار میرود.
وی اضافه کرد: شهادت دختر فلسطینی به نام آمنه المفتی که با شلیک مستقیم موشک در حالی که گالن آب را حمل میکرد نشان داد این رژیم تا چه حد جنایتکار است. در خصوص کرانه باختری نیز باید بگویم که یک مرکز شهرکی جدید با هدف جدا کردن شمال این منطقه از مرکز و جنوب آنها و جدا کردن شهر قدس ساخته میشود. دشمن صهیونیستی به دنبال جدا کردن قدس شریف از کرانه باختری است. دشمن صهیونیستی حتی حاضر به تحمل کشور خیالی فلسطین نیز نیست.
رهبر جنبش انصارالله یمن تصریح کرد: دشمن صهیونیستی طی هفته جاری نیز به یورشهای خود علیه مسجد الاقصی و زیر پا گذاشتن حرمت این مکان مقدس ادامه داد. سالگرد به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی بار دیگر یادآور لزوم توجه به نقشههای تل آویو علیه این مکان مقدس است. تخریب مسجد الاقصی و ساخت بنای هیکل و یهودی سازی شهر قدس از مهمترین اهداف تلآویو به شمار میروند. نفوذ صهیونیستها در جهان غرب باعث شده آنها آینده خود را به تشکیل «اسرائیل بزرگ» گره بزنند. دیدگاه صهیونیستها ظلم علیه جوامع بشری و تحقیر کردن آنها است.
عبدالملک الحوثی اضافه کرد: صهیونیستها تلاش دارند توهمات خود را به کتب مقدس ربط دهند. دایره این توهمات شامل رود نیل و بخش دریایی مصر مشرف بر دریای سرخ و چه بسا بخشهای گستردهای از مدینه منوره و مکه مکرمه است. صهیونیستها توهمات و خرافات زیادی را رواج دادهاند تا اهداف اشغالگرایانه خود را جلو ببرند. صهیونیسم جهانی در آمریکا و اروپا نیز به صورت کامل از رژیم صهیونیستی برای تخریب مسجد الاقصی حمایت میکند. صهیونیستها به دنبال فراگیر کردن فساد در زمین هستند تا بتوانند کنترل کامل آن را به دست بگیرند.
در حال تکمیل…
