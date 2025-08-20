به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اولتیماتوم اعلام شده از سوی بانک مرکزی؛ عملیات بازخرید ارز اربعین، اعم از ارز فروختهشده به افرادی که از کشور خارج نشدهاند یا زائرانی که مازاد ارز خریداریشده خود را پس از بازگشت از سفر اربعین در اختیار دارند، تنها تا پایان روز پنجشنبه ۳۰ مرداد در بانکهای عامل ادامه دارد.
بر این اساس، تمامی متقاضیان باید ارز دریافتی را با نرخ خرید اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ETS) به همان بانک عامل اولیه بازگردانند. نرخ خرید امروز یکصد دینار عراق در مرکز مبادله ارز و طلا ۵۴ هزار و ۹۷۰ ریال اعلام شده است.
طبق دستورالعمل امسال، به هر زائر بالای ۵ سال حداکثر ۲۰۰ هزار دینار با نرخ ETS و صرفاً با ثبتنام در سامانه سماح پرداخت شده بود و بازخرید ارز نیز منحصراً توسط بانک فروشنده صورت میگیرد.
گفتنی است، بانک مرکزی از ۴ مرداد تا امروز ۲۲ مرداد (آخرین روز فرآیند عرضه) از طریق بانکهای عامل ملی، تجارت، صادرات، پست بانک و سپه به حدود ۲ میلیون نفر متقاضی جمعاً به مبلغ ۳۶۰ میلیارد دینار، ارز اربعین عرضه کرد.
نظر شما