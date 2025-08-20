به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی با صدور بیانیهای ضمن محکوم کردن بیانیه جبهه اصلاحات، محتوی این بیانیه را حاوی مولفههایی چون تضعیف روحیه ملی، دوقطبیسازی، ایجاد شکاف داخلی، القای ضعف و ناامیدی، ترویج مذاکره جامع و مستقیم با آمریکا، تضعیف نهادهای نظامی و امنیتی، ارسال پیام ضعف به دشمن، مقصر جلوه دادن نظام و نادیده گرفتن واقعیتهای منطقهای عنوان کرده است.
متن بیانیه به شرح ذیل است:
قربانی شدن منافع ملی برای منافع جناحی «تسلیمنامه»
ملت شریف ایران
در شرایطی که میهن عزیزمان پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تجاوز آشکار و ددمنشانه رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن، با تکیه بر توان دفاعی مقتدرانه و اتحاد و انسجام ملی بار دیگر اقتدار خود را به نمایش گذاشت، جبهه اصلاحات ایران با استیصال، بیانیهای در ۱۱ بند منتشر کرده است که نهتنها در راستای منافع ملی نیست، بلکه با عبور از سیاستهای کلان نظام و خطوط قرمز حاکمیت، حتی در تضاد با شعار وفاق دولتی که خود مدعی آن هستند به جای منافع ملی بر مطالبات جناحی تمرکز کرده و اتهاماتی خلاف واقع و هنجارشکنانه به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است. نتیجه این اقدام جز تضعیف جبهه مقاومت، برهمزدن انسجام داخلی و کاهش عزت ملی نیست.
حزب مؤتلفه اسلامی، ضمن محکوم کردن این اقدام که بوی فتنه سیاسی جدیدی از آن به مشام میرسد اعلام میکند محتوای این بیانیه حاوی مؤلفههایی چون تضعیف روحیه ملی، دوقطبیسازی، ایجاد شکاف داخلی، القای ضعف و ناامیدی، ترویج مذاکره جامع و مستقیم با آمریکا، تضعیف نهادهای نظامی و امنیتی، ارسال پیام ضعف به دشمن، مقصر جلوه دادن نظام و نادیده گرفتن واقعیتهای منطقهای است.
از این رو نکات زیر را به استحضار ملت بزرگ ایران اسلامی میرسانیم:
۱. خلع سلاح استراتژیک کشور:
پیشنهادهایی نظیر تعلیق داوطلبانه غنیسازی هستهای، پذیرش نظارت گسترده آژانس بینالمللی انرژی اتمی بیآنکه ضمانتی برای سوءاستفادهنکردن باشد و مذاکره جامع با آمریکا، عملاً خواستار خلع سلاح استراتژیک ایران است. این در حالی است که تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد دشمنان جز به تجزیه و نابودی استقلال کشور نمیاندیشند.
۲. اتهامات خلاف واقع :
ادعاهایی نظیر «سرکوب منتقدان مصلح»، «شکاف ملت و حاکمیت» و «مدیریت نادرست صداوسیما» اتهاماتی بیاساس است که با واقعیت انسجام ملی در برابر تجاوز خارجی مغایرت دارد. طرح چنین سخنانی تنها به تعمیق شکاف اجتماعی و همسویی با تبلیغات دشمن منجر میشود.
۳. نادیده گرفتن تجربههای تاریخی:
پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا و تعلیق غنیسازی، تکرار سیاست شکستخورده «اعتمادسازی یکطرفه» است که در تجربه برجام اثبات شد و جز وعدههای توخالی و تشدید فشارها نتیجهای نداشت.
۴. تضعیف جبهه مقاومت:
نادیده گرفتن حمایت از محور مقاومت و حتی طرح عادیسازی روابط با آمریکا، فاصله گرفتن آشکار از آرمانهای انقلاب و اندیشه امامین انقلاب است و عملاً به تقویت رژیم صهیونیستی منجر میشود.
۵. مطالبات غیرواقعبینانه و جناحی:
بحثهایی چون حذف نظارت استصوابی، انحلال نهادهای موازی و خروج نیروهای نظامی از سیاست و اقتصاد، ضمن بیپشتوانه بودن، همسو با مواضع آمریکا و صهیونیسم و طراحی شده در جهت بازگشت جریان خاصی به قدرت است.
۶. همصدایی با دشمنان خارجی:
بهکار بردن عباراتی مانند «ناامیدی و اضطراب مردم» یا «خطر فروپاشی تدریجی» بازتاب مستقیم ادبیات دشمنان در شرایط جنگی است و مصداق «خنجر از پشت» به ملت و نظام تلقی میشود.
۷. چشمبستن بر دستاوردهای ملی:
بیانیه هیچ اشارهای به توانمندیهای دفاعی و امنیتی کشور، یا نقش درخشان نیروهای مسلح و سرویسهای اطلاعاتی در جنگ ۱۲ روزه ندارد و عملاً با سیاهنمایی، تصویر نادرستی ارائه میدهد.
۸. بازتولید فتنه و پروژههای شکستخورده:
بیانیه با یادآوری چهرههای فعال در فتنه ۸۸ و نزدیککردن مواضع به گروههایی چون نهضت آزادی، تلاش دارد پروژههای شکست خورده را احیا کند؛ امری که امنیت ملی را به خطر میاندازد.
جمعبندی:
از دیدگاه حزب مؤتلفه اسلامی، این بیانیه ظاهری فریبنده با واژگانی چون «صلح»، «آشتی» و «حقوق ملت» دارد، اما در درون خود حامل رویکردی غربگرا و تضعیفکننده ستونهای هویتی و امنیتی جمهوری اسلامی است. تجربه نشان داده هر عقبنشینی یکطرفه بهجای تعامل، فشار دشمن را مضاعف میکند.
ایران امروز به انسجام داخلی، اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی و دیپلماسی متوازن نیازمند است نه نسخههایی برگرفته از اتاقهای فکر غربی. از این رو حزب مؤتلفه اسلامی بر حفظ وحدت و اقتدار دفاعی و حمایت از جبهه مقاومت تأکید کرده و از دستگاههای مسئول میخواهد با عوامل انتشار این بیانیه برخورد قانونی کنند.
ملت بزرگ ایران بارها ثابت کرده که در برابر هر تجاوز و فتنهای یکپارچه از کیان نظام دفاع میکند و اقدامات جناحی قادر به سست کردن این اراده نخواهد بود.
یادآوری پایانی:
۱. اصلاحطلبان باید با صراحت از این بیانیه ضد منافع ملی و مغایر با آرمانهای اصیل انقلاب تبری جویند.
۲. چنانچه سازمان صداوسیما زمینه برگزاری مناظرهای پیرامون این بیانیه را فراهم کند، حزب مؤتلفه اسلامی آمادگی خود را برای شرکت در آن اعلام میکند.
محمد علی امانی
دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی
