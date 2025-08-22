  1. سلامت
تصادف در محور رباط کریم - ساوه با ۸ مصدوم

تصادف در محور رباط کریم - ساوه با ۸ مصدوم

برخورد بامداد امروز دو خودروی پراید و پرشیا در محور رباط کریم - ساوه هشت مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس استان تهران اعلام کرد بامداد روز پنج شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، بر اثر برخورد دو خودروی سواری پراید و پرشیا در محور رباط کریم به سمت ساوه ورودی اتوبان ساوه نزدیک تیر برق ۴۹۳) هشت نفر دچار مصدومیت شدند.

این حادثه ساعت ۰۳:۵۳ به مرکز اورژانس گزارش شد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

طبق اعلام اورژانس تمامی مصدومان پس از اقدامات اولیه درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند؛ سه نفر به بیمارستان امام حسین سبزدشت و پنج نفر به بیمارستان فاطمه زهرا رباط کریم انتقال یافتند.

محدثه رمضانعلی

