تصادف در محور رباط کریم - ساوه با ۸ مصدوم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس استان تهران اعلام کرد بامداد روز پنج شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، بر اثر برخورد دو خودروی سواری پراید و پرشیا در محور رباط کریم به سمت ساوه ورودی اتوبان ساوه نزدیک تیر برق ۴۹۳) هشت نفر دچار مصدومیت شدند.

این حادثه ساعت ۰۳:۵۳ به مرکز اورژانس گزارش شد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

طبق اعلام اورژانس تمامی مصدومان پس از اقدامات اولیه درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند؛ سه نفر به بیمارستان امام حسین سبزدشت و پنج نفر به بیمارستان فاطمه زهرا رباط کریم انتقال یافتند.