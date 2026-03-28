نورمفیدی: راه عبور از شرایط سخت، استقامت و خدمت صادقانه به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید کاظم نورمفیدی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری با اشاره به شرایط خاص کشور، اظهار کرد: امروز همه ما در مقطعی حساس و سرنوشتساز قرار داریم و وظیفه داریم در هر جایگاه و مسئولیتی که هستیم، خود را ملتزم به خدمت صادقانه به کشور، نظام و مردم بدانیم.
وی با بیان اینکه مشکلات و فشارهای موجود ریشه در آرمانهای انقلاب اسلامی دارد، افزود: از ابتدای نهضت، هدف اصلی حضرت امام خمینی(ره) ایجاد کشوری مستقل، قوی و با عزت بود؛ کشوری که نه وابسته به شرق باشد و نه غرب، بلکه تنها در مسیر خدا حرکت کند.
نماینده ولیفقیه در گلستان ادامه داد: در طول بیش از چهار دهه گذشته، فشارها و چالشهای متعددی بر کشور تحمیل شده، اما علت اصلی این دشمنیها، ایستادگی ملت ایران بر استقلال و عزت ملی است؛ موضوعی که هیچ ایرانی وطندوستی نمیتواند با آن مخالف باشد.
نورمفیدی با اشاره به جایگاه امروز ایران در عرصه بینالمللی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به جایگاهی از اقتدار رسیده که حتی ایرانیان خارج از کشور نیز به آن اذعان دارند و با افتخار از هویت ایرانی خود یاد میکنند؛ این مسئله برای دشمنان قابل تحمل نیست.
وی با تأکید بر اینکه «ایران قوی» به نفع منطقه نیز هست، گفت: برخی قدرتها و حتی برخی کشورهای منطقه، خواهان ایران قدرتمند نیستند، در حالی که اقتدار ایران میتواند امنیت منطقه را تضمین کند.
امامجمعه گرگان با بیان اینکه استقامت، تنها راه عبور از مشکلات است، خاطرنشان کرد: بر اساس آموزههای دینی، اگر بر مسیر حق پایدار بمانیم، نصرت الهی شامل حال ما خواهد شد؛ بنابراین مسئولان در هر سطحی باید روحیه ایستادگی و امید را در جامعه تقویت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خدمت به مردم را یک وظیفه شرعی، ملی و انسانی دانست و گفت: مردم ایران نشان دادهاند که با وجود همه سختیها، پای کشور خود ایستادهاند و این همراهی، مسئولیت مدیران را دوچندان میکند.
نورمفیدی با اشاره به برخی گلایهها از عملکرد مدیران، تأکید کرد: مسئولان باید با دقت، نظارت و پاسخگویی، از بروز نارضایتی در میان مردم جلوگیری کنند، چرا که بیتوجهی به مطالبات مردم، قابل قبول نیست و نیازمند رسیدگی جدی است.
وی همچنین با اشاره به تجربههای تاریخی قدرتهای جهانی افزود: آمریکا و دیگر قدرتها در کشورهای مختلف با شکست مواجه شدهاند و نشانههای این ناکامیها امروز نیز قابل مشاهده است.
نماینده ولیفقیه در گلستان خاطرنشان کرد: دشمنان تصور میکردند با فشارها و اقدامات خود میتوانند ملت ایران را تضعیف کنند، اما واقعیت این است که این مسیر، به تقویت انسجام ملی و حضور گستردهتر مردم در صحنه منجر شده است.
نورمفیدی با قدردانی از تلاشهای مسئولان و همراهی مردم، ابراز امیدواری کرد: با تداوم استقامت، همدلی و خدمترسانی، کشور از این مقطع حساس تاریخی با موفقیت عبور خواهد کرد.
