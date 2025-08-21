  1. سلامت
تصادف در محور کیلان–ایوانکی ۶ مصدوم برجای گذاشت

تصادف در محور کیلان–ایوانکی ۶ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ گزارش حادثه ترافیکی به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور کیلان–ایوانکی اعلام شد، بلافاصله ٣ دستگاه آمبولانس و یکدستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس پس از رسیدن به محل حادثه، یکی از سرنشینان را که در خودرو محبوس شده بود با رعایت پروتکل‌های ایمنی رهاسازی کردند.

این حادثه متأسفانه در مجموع ۶ نفر مصدوم برجای گذاشت که همگی برای ادامه درمان به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شدند.

