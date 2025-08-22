به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شریفیپور صبح جمعه با اعلام این خبر به رسانههای استان اظهار کرد: در پی وقوع آتشسوزی در جنگلهای اطراف روستای بناوچله مریوان، بلافاصله تیمهای اطفای حریق منابع طبیعی استان کردستان با همکاری نیروهای مردمی وارد عمل شدند.
وی افزود: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به همراه جمعی از اهالی روستا و اعضای انجمن زیستمحیطی سبز چیا بهصورت داوطلبانه در مهار حریق مشارکت داشتند.
وی اذعان کرد: شدت وزش باد برای چندین ساعت موجب توقف عملیات شد و کنترل آتشسوزی را با دشواری روبهرو کرد اما در نهایت با از سرگیری اقدامات هماهنگ، از گسترش بیشتر آتش جلوگیری به عمل آمد.
مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای مردمی و انجمن سبز چیا، بر ضرورت فرهنگسازی، آموزش و آمادگی بیشتر برای پیشگیری و مقابله با چنین حوادثی تأکید کرد.
