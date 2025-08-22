یوسف سلمان‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر از سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان گیلان در امروز جمعه خبر داد و با اشاره به برنامه‌های متنوع این سفر، اظهار کرد: بازدید و گلباران مزار شهدای رشت، دیدار با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه، دیدار با نماینده ولی فقیه استان و شرکت در نشست کارگروه گردشگری از جمله برنامه‌های اصلی وزیر در این سفر است.

سلمان‌خواه افزود: بازدید از میدان شهرداری و یک هتل و بوتیک هتل، افتتاح واحد بوم‌گردی در روستای شادخال شهرستان شفت و بازدید از مجموعه تاریخی قلعه رودخان نیز در دستور کار وزیر قرار دارد.

وی تصریح کرد: این سفر فرصتی برای بررسی ظرفیت‌ها و مشکلات حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان است تا بتوانیم با همکاری مسئولان استانی و کشوری، روند توسعه این بخش‌ها را سرعت بخشیم.

سرپرست میراث فرهنگی گیلان در پایان تصریح کرد: امیدواریم حضور وزیر در استان موجب ارتقا جایگاه گیلان در حوزه گردشگری و صنایع دستی کشور شود.