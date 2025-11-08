به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه، داریوش فرمانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کرمانشاه در حاشیه مراسم افتتاح سومین هتل بوتیک کرمانشاه که با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد، اظهار کرد: حضور مسئولان ارشد و مدیران ملی در استان، پشتوانه‌ای ارزشمند و دلگرم‌کننده برای ادامه مسیر توسعه گردشگری کرمانشاه است.

وی با قدردانی از حمایت‌های مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی افزود: این انرژی مثبت و همراهی، انگیزه‌ای مضاعف برای ما ایجاد کرده تا پروژه‌های گردشگری استان را با سرعت و کیفیت بیشتری پیش ببریم.

فرمانی با اشاره به اجرای طرح‌های گردشگری در شهر کرمانشاه گفت: یکی از برنامه‌های مهم ما راه‌اندازی گذر گردشگری سنتی است که با همکاری شهرداری و دیگر دستگاه‌ها آغاز شده و بخش‌هایی از آن نیز امسال به بهره‌برداری می‌رسد. این طرح می‌تواند تحولی بزرگ در جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهر ایجاد کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تصریح کرد: تاکنون حدود ۶۰ موقعیت مستعد سرمایه‌گذاری در حوزه تأسیسات گردشگری شناسایی شده و با تعدادی از مالکان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مذاکراتی صورت گرفته است. برخی از این اماکن نیز در مرحله تغییر کاربری به مجموعه‌های اقامتی و گردشگری قرار دارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به همکاری‌های صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف خاطرنشان کرد: سومین هتل بوتیک کرمانشاه با حمایت این صندوق و در راستای سیاست‌های احیای بافت‌های سنتی و توسعه گردشگری فرهنگی به بهره‌برداری رسیده است و این ظرفیت ارزشمند می‌تواند در جذب گردشگران داخلی و خارجی مؤثر باشد.

فرمانی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی در استان خبر داد و گفت: در گفت‌وگو با وزیر محترم مقرر شد زمینه برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی با مشارکت کشورهای همسایه فراهم شود. به‌ویژه با هماهنگی مشاور وزیر در امور عراق، قصد داریم در آینده نزدیک شاهد رویدادهای بین‌المللی در کرمانشاه باشیم.

وی افزود: همچنین تلاش می‌کنیم با حمایت صندوق توسعه صنایع‌دستی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، جشنواره فجر صنایع‌دستی را برای نخستین‌بار در استان کرمانشاه برگزار کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کرمانشاه در پایان ضمن تقدیر از تمامی مدیران استانی، هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری گفت: همدلی و همکاری دستگاه‌های مختلف در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و گردشگری، عامل اصلی موفقیت استان در این مسیر خواهد بود.