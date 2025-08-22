پاسداشت میراث فرشچیان در کاشانِ هنرمندخیز

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین سوگواره «هنر در ساحت عاشورا» با محوریت هنرهای تجسمی و با یاد استاد فقید محمود فرشچیان، نگارگر نامدار ایران، در تالار مهرگان فرهنگ‌سرای مهر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان برگزار شد. این رویداد فرهنگی هنری با هدف تکریم هنرمندان آئینی و ادای دین به جایگاه یگانه فرشچیان در تاریخ هنر ایران شکل گرفت.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن توسط علیرضا مشکینی آغاز شد و اجرای آن را محمد زری‌باف بر عهده داشت. در ابتدای برنامه، مرتضی والی‌زاده، مشاور فرهنگی شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، ضمن خیر مقدم به حاضران گفت: کاشان سرشار از تشنگی برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری است و ما به خود می‌بالیم که این شهر با استعدادهای متعدد و متنوع هنری، به «شهر رویدادها» تبدیل شده است.

وی با اشاره به بیش از دو دهه فعالیت این سازمان در بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان کاشانی افزود: هنر یک مدیر شهری، استفاده بهینه از توانمندی هنرمندان برای اعتلای شهر است.

در ادامه، محمدعلی رجبی‌دوانی، نگارگر و پژوهشگر برجسته و از شاگردان استاد فرشچیان، با مرور خاطراتی از استاد، بر اهمیت پاسداشت معارف معنوی و دینی در عرصه هنر تأکید کرد و جایگاه والای نگارگری ایرانی را یادآور شد.

از دیگر بخش‌های این سوگواره، قرائت اشعار عاشورایی توسط محمد رسولی، رونمایی و تقدیر از آثار هنرمندان شاخص از جمله سعید کاظمی در خوشنویسی، حسین صدقی در گرافیک و حسین اکرمی در هنرهای تجسمی بود. همچنین از مهدی ایرانی در نگارگری، امیر تدین در کتیبه‌نویسی و رضا قاسمی در عکاسی تقدیر به عمل آمد.

برپایی نمایشگاهی از آثار این هنرمندان که در آئین اختتامیه مورد تکریم قرار گرفتند، جلوه‌ای دیگر از سوگواره «هنر در ساحت عاشورا» در کاشان بود.