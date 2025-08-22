به گزارش خبرنگار مهر، روستای روئین در شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی قرار دارد و از لحاظ جغرافیایی دورتادورش را ارتفاعات فراگرفته است. این روستا با بیش از ۵۰۰ سال قدمت، بافت قدیمی، بارگاه امامزاده اسحاق و تپه‌های باستانی دارد. درآمد بیشتر مردم این روستا از محل دامداری، صنایع دستی و گردشگری و باغات است. زنان در این روستا در کنار همه کارهایی که انجام می‌دهند به تولید صنایع دستی نیز می‌پردازند. از جمله دستمال، پارچه، چتایی، حوله و چادرشب. بدین ترتیب در بیشتر خانه‌های این روستا دستگاه‌های پارچه بافی دستی و ریسندگی وجود دارد به همین دلیل این روستا را مرکز صنایع دستی منسوجات و پارچه بافی می‌دانند.

کوچه‌های پیج در پیچ و بارک و خانه‌های گلی با سقف‌های مسطح و دیوارهای گل اندود شده معماری ویژه این روستاست که آن را به یک روستای گردشگری تبدیل کرده است. گردشگران در کنار قدم زدن در این روستا، بازدید از معماری خانه‌ها، سری هم به کارگاه‌های تولید صنایع دستی می‌زنند.

این روستا به‌عنوان خاستگاه بافت چادرشب مطرح است و در سال ۱۳۸۹ به عنوان اولین روستای نساجی سنتی کشور شناخته و به عنوان پایلوت کشوری انتخاب شد. در این روستا ۳۰۰ دستگاه چادرشب بافی مشغول به تولید پارچه چادر شب و حوله و شال می‌بافتند و گفته می‌شود اکنون ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر از افراد ساکن در روستای روئین به‌طور مستقیم به تهیه نخ، رنگ آمیزی و بافت چادر شب و فروش آن اشتغال دارند و سالانه بیش از ۱۵۰ هزار متر مربع از محصولات نساجی را در این روستا تولید می‌کنند.

به تازگی ارزیاب معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی باهدف تکمیل پرونده این روستا به‌عنوان روستای ملی چادرشب‌بافی به روستای روئین رفت تا پس از داوری نهایی ثبت ملی شود. بدین ترتیب این روستا دارای یک عنوان ثبتی دیگر نیز خواهد بود چون قبلاً به عنوان روستای هدف گردشگری نیز معرفی شده بود.