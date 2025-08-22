به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شامگاه جمعه در جریان سفر رسمی خود به استان گیلان و بازدید از خانه خلاقیت و نوآوری چادرشب در روستای جهانی قاسم‌آباد چابکسر اظهار کرد: حمایت همه‌جانبه از این روستای فرهنگی و هنری ضرورت دارد.

صالحی امیری افزود: قاسم‌آباد نه تنها یک مقصد گردشگری مهم بلکه پایگاهی برای تولید هنر و فرهنگ ایرانی است.

وی با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی قاسم‌آباد افزود: هدف اصلی ما توجه ویژه به توانمندی‌های این روستا است تا بتوانیم سهم بیشتری در حوزه صنایع دستی و گردشگری داشته باشیم.

وزیر میراث فرهنگی ضمن قدردانی از تلاش‌های زنان هنرمند محلی، سه اولویت مهم وزارتخانه را معرفی کرد: بیمه هنرمندان که در دست پیگیری است و به زودی خبرهای خوبی در این زمینه اعلام خواهد شد، بازاریابی داخلی و خارجی محصولات صنایع دستی و شناسایی بازارهای جدید در مناطق خلیج فارس، آسیا، قفقاز و اروپا.

صالحی امیری همچنین به برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع گمرکی و توسعه فروش آنلاین و صادرات مستقیم اشاره کرد و خواستار اختصاص سهمیه ویژه استان گیلان در نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع دستی شد. وی تاکید کرد که در نخستین نمایشگاه خارج از کشور، نماینده‌ای از روستای جهانی قاسم‌آباد حضور خواهد داشت.

وزیر میراث فرهنگی در پایان با ابراز احترام به مردم خونگرم و مهمان‌نواز گیلان گفت: روستای جهانی قاسم‌آباد نماد اصالت، خلاقیت و فرهنگ ایرانی است و ما موظفیم با تمام توان از آن حمایت کنیم.