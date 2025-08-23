جاذبه های گردشگری لاهیجان و سیاهکل نیازمند مرمت و حفاظت است

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان زارع صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری، کشاورزی و تاریخی لاهیجان اظهار کرد: لاهیجان شهری تاریخی، فرهنگی و گردشگری است که شایسته عنوان «نگین گردشگری و میراث فرهنگی ایران» است.

وی با تأکید بر نقش لاهیجان در تولید محصولات استراتژیک کشور از جمله چای و برنج افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل کمبود مراکز خرید، بسته‌بندی و عرضه مناسب، بخش بزرگی از بازار در اختیار محصولات وارداتی و فروشگاه‌های غیر بومی قرار گرفته است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس همچنین با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان صنایع دستی در منطقه افزود: به دلیل نبود بازار فروش و نمایشگاه دائمی، بسیاری از فعالان حوزه صنایع دستی به‌ویژه در بخش فرش دستباف با چالش‌های اقتصادی روبرو هستند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما، ایجاد یک نمایشگاه دائمی صنایع دستی و گردشگری در مرکز شهر لاهیجان است تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، به جذب گردشگر نیز کمک کند.

زارع با قدردانی از حمایت‌های وزیر میراث فرهنگی در تخصیص اعتبارات زیرساختی اظهار داشت: حدود ۲۷ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه گردشگری شهرستان لاهیجان در نظر گرفته شده که اقدامی مؤثر است، اما انتظار می‌رود توجه بیشتری به مناطق کمتر برخوردار مانند دیلمان، سیاهکل و روستاهای اطراف صورت گیرد.

وی با اشاره به برخی ظرفیت‌های مغفول‌مانده منطقه گفت: غار دست‌کند میکال دیلمان، کاروانسرای تاریخی سیاهکل، حمام گلشن، تالاب سوستان و تالاب بین‌المللی امیرکلایه از جمله جاذبه‌هایی هستند که نیازمند مرمت، حفاظت و معرفی به گردشگران داخلی و خارجی‌اند.

زارع در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان مسئولان برای تحقق توسعه پایدار تصریح کرد: امیدوارم با حمایت‌های بیشتر دولت و تعامل مسئولان استانی، شاهد رشد و شکوفایی لاهیجان و سیاهکل در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، فرهنگی و اقتصادی باشیم.