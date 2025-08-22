  1. استانها
  2. گیلان
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

بازدید وزیر میراث فرهنگی از یک پروژه گردشگری در چابکسر

بازدید وزیر میراث فرهنگی از یک پروژه گردشگری در چابکسر

رودسر-وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از یک پروژه گردشگری در چابکسر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شامگاه جمعه در اولین ساعت حضور خود در گیلان از یک پروژه گردشگری در چابکسر بازدید کرد.

این پروژه مجتمع گردشگری یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اقامتی و پذیرایی شمال کشور محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام مدیریت پروژه، با وجود برخی چالش‌های حریمی، تلاش‌ها بر این است که مجموعه تا اوایل ماه رمضان و پیش از نوروز به بهره‌برداری برسد.

این پروژه با هدف ارتقا ظرفیت گردشگری منطقه، جذب توریست و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۵۰ نفر طراحی شده و به گفته مجریان آن، می‌تواند به افتخاری برای استان گیلان و حتی شهر زیبای رامسر تبدیل شود.

کد خبر 6568042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها