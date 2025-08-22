بازدید وزیر میراث فرهنگی از یک پروژه گردشگری در چابکسر

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شامگاه جمعه در اولین ساعت حضور خود در گیلان از یک پروژه گردشگری در چابکسر بازدید کرد.
این پروژه مجتمع گردشگری یکی از بزرگترین پروژههای اقامتی و پذیرایی شمال کشور محسوب میشود.
بر اساس اعلام مدیریت پروژه، با وجود برخی چالشهای حریمی، تلاشها بر این است که مجموعه تا اوایل ماه رمضان و پیش از نوروز به بهرهبرداری برسد.
این پروژه با هدف ارتقا ظرفیت گردشگری منطقه، جذب توریست و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۵۰ نفر طراحی شده و به گفته مجریان آن، میتواند به افتخاری برای استان گیلان و حتی شهر زیبای رامسر تبدیل شود.
