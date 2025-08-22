افتتاح ۹ طرح منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی نیا صبح جمعه به خبرنگاران گفت: همزمان با هفته دولت ۹ طرح منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با اعتباری بالغ بر ۲۹۸ میلیارد ریال کلنگ زنی و به بهره برداری میرسد.
وی مجموع اعتبار طرحهای هفته دولت اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان را ۲۹۸ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: اعتبار این طرحها از محل اعتبارات ملی و استانی است.
وی تصریح کرد: طرحهای قابل افتتاح و کلنگ زنی هفته دولت اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان شامل پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظتی و فنی است.
رحیمی نیا، طرحهای بیومکانیکی را از دیگر طرحهای قابل افتتاح این اداره کل در هفته دولت برشمرد و گفت: این طرحها شامل احداث هلالی آبگیر توأم با بذرکاری و حفاظت و قرق بوده که با هدف کنترل سیلابهای مخرب، موجب تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، آبدهی چاهها، قنوات و احیای عرصههای منابع طبیعی نظیر جنگلها و مراتع میشود.
وی افزود: حجم پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری ۹۹۳۴ مترمکعب در حوزه معاونت آبخیزداری و اجرای ۱۵۰ هکتار هلالی آبگیر توأم با بذرکاری و حفاظت و قرق در حوزه معاونت فنی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با اشاره به اینکه از مجموع ۹ طرح ۸ طرح در حوزه آبخیزداری و آبخوانداری است بیان کرد: با اجرای این طرحها بیش از ۶۹۰ خانوار در هشت شهرستان جنوبی از مزایای این طرحها بهرهمند و زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ۴۲۹ نفر نیز فراهم میشود.
وی بر همکاری و تعامل بیش از پیش مردم و مسئولان هشت شهرستان جنوبی با مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری تاکید کرد و گفت: امیدواریم با اجرای این طرحها بتوانیم گام بلندی در راستای ارتقای سطح منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه برداریم تا به اهداف سازمانی مورد نظر دست یابیم.
