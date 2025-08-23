ادای احترام معاون رئیس جمهور به مقام سردار شهید سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر صبح شنبه پس از سفر به کرمان در گلزار شهدای این شهر حضور یافت و به مقام شامخ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای گلزار شهدای کرمان و شهدای حادثه تروریستی ادای احترام کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده قرار است در سفر یک روزه خود به استان کرمان، پروژه‌های هفته دولت در شهرستان زرند، چترود و شهر کرمان شامل کارخانه آریا ماشین زراوند، دستگاه MRI بیمارستان زرند، واحدهای مسکن مددجویی در چترود، پروژه تأمین آب اضطراری شهر کرمان و پروژه‌های شرکت توزیع برق شمال کرمان را افتتاح کند.

زهرا بهروز آذر، قرار است در ادامه سفر یک روزه خود به کرمان در نشست با فعالان اجتماعی و بانوان شاخص کرمان نیز حضور یابد.