برگزاری نمایشگاه هفته دولت در کرمان با عنوان «دولت کنار مردم»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نژاد حیدری، گفت: نمایشگاه هفته دولت با حضور گسترده دستگاه‌های اجرایی استان کرمان از ۴ تا ۸ شهریور ماه همه روزه در ساعات ۱۸ تا ۲۲ در محل میدان توحید (ارگ) برگزار خواهد شد و مردم می‌توانند از خدمات متنوع ارائه‌شده توسط دستگاه‌ها بهره‌مند شوند.

نژاد حیدری، با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه تصریح کرد: معرفی عملکرد دولت، ایجاد فرصت برای ارتباط مستقیم مردم با مدیران دستگاه‌ها و پاسخگویی به مطالبات شهروندان از جمله رویکردهای اصلی این رویداد است.

وی با اشاره به حضور منظم مدیران و معاونین دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان و همچنین برگزاری پنل‌های تخصصی در حاشیه این نمایشگاه افزود: در حاشیه این نمایشگاه، برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوعی نیز برگزار می‌شود تا فضایی شاد و پرنشاط برای خانواده‌ها فراهم گردد.

سرپرست روابط عمومی استانداری کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهدای خدمت و تبریک فرارسیدن هفته دولت، شعار امسال را «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» عنوان کرد و از مردم برای حضور در این نمایشگاه دعوت به عمل آورد.