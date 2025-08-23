افتتاح فاز نخست کارخانه تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی در زرند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه طی مراسمی با حضور زهرا بهروز آذر، خط تولید ساخت و مونتاژ بیل مکانیکی، لودر و ماشین آلات صنعتی سنگین در شهرستان زرند به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان زرند در این مراسم گفت: برای احداث ۲ خط تولید کارخانه تولید و مونتاژ ماشین‌آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی زراوند ۴۵٠ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

رضا حسینی، افزود: با افتتاح این خط زمینه اشتغال‌زایی مستقیم ۵۰ نفر در این کارخانه فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت آریا ماشین زراوند نیز با اشاره به کلنگ زنی این کارخانه در دهه فجر سال ۱۴۰۳ گفت: در فاز اول این کارخانه مونتاژ بیل مکانیکی و لودر انجام می‌شود و در فازهای بعد تولید لیفتراک و سایر ماشین‌آلات صنعتی و معدنی را در برنامه داریم.

امیر فرخ روز، افزود: میزان سرمایه‌گذاری اولیه احداث این کارخانه حدود ۴۵۰ میلیارد تومان می‌باشد.