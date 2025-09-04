مماشات در حفاظت از انفال و منابع طبیعی خیانت به آیندگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، صبح پنجشنبه در دیدار فرمانده جدید یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار داشت: انفال میراث مشترک نسل‌ها است و آیندگان در خصوص عملکرد ما قضاوت خواهند کرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق احکام صادره در حوزه منابع طبیعی و با تأکید بر اینکه حتی با وجود محدودیت‌ها، تکالیف قانونی باید به‌طور کامل اجرا شوند، افزود: هیچ‌یک از مسئولان محلی نباید در روند اجرای این احکام مداخله داشته باشند و در حوزه منابع انسانی و ابزارهای قانونی نیازمند تلاش مضاعف هستیم تا بتوانیم خلأهای موجود را جبران کنیم.

بخشی یادآور شد: ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، فرصت ارزشمندی برای صیانت از منابع ملی و طبیعی است که باید به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد.

صیانت از منابع طبیعی باتعامل بین‌سازمانی و اصلاح قوانین بازدارنده

فرمانده جدید یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه‌ها و اصلاح قوانین اظهار داشت: صیانت از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بدون هم‌افزایی و همکاری سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

سرهنگ مجید ذکر یایی، با بیان اینکه بسیاری از قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارند گفت: اصلاح قوانین باید به‌گونه‌ای انجام شود که هزینه ارتکاب جرم برای متخلفان به‌طور جدی افزایش یابد.

ذکر یایی، ضمن قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضائی افزود: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است و همه دستگاه‌ها موظف‌اند در حوزه اطفای حریق و صیانت از انفال و محیط زیست نقش فعال ایفا کنند.