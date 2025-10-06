به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی هلال احمر سمنان با بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری امدادگران به ۸۴۸ حادثه اعزام شدند، ابراز داشت: این ماموریت ها در ۱۵ پایگاه امداد و نجات انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۲۱ مرکز عملیاتی طی این مدت خدمات لازم را ارائه کردند، افزود: علاوه بر موارد فوق دو دفتر نمایندگی، یک مرکز آنست، سه پست موقت و سه موقت خواهران در استان فعال است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه از بین حوادث فوق ۵۱۰ مورد حوادث جاده ای بوده است، ابراز داشت: به این معنا که ۶۰ درصد ماموریت ها و بیشترین حجم امداد را به خود اختصاص داده است.

درخشان در ادامه تصریح کرد: ۱۱۱ مورد حوادث فوریت های پزشکی و ۱۰۲ مورد خدمات کشوری طی بازه مذکور انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه ۸۹۸ دستگاه ناوگان ترابری هلال احمر به کار گرفته شده است، افزود: سه هزار نیروی امدادی نیز طی بازه مذکور در ماموریت های مختلف حضور داشتند.