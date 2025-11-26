واژگونی مزدا در محور چشمه علی به دامغان؛ راننده جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه صبح چهارشنبه وقوع واژگونی مزدا در محور چشمه علی به دامغان به وقوع پیوست، ابراز داشت: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه چشمه علی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حادثه پنج کیلومتر بعد از چشمه علی رخ داده بود، افزود: این خودرو تنها یک سرنشین داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از فوت در دم راننده خودرو خبر داد و اضافه کرد: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر او به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

درخشان اضافه کرد: اندکی صبر و شکیبایی، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی می‌تواند مانع بروز این حوادث تلخ و غیر قابل جبران شود.