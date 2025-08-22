به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در برنامه «بدون تعارف» به بیان خاطرات دوران رزیدنتی خود در بحبوحه جنگ تحمیلی و همچنین چالشهای امروز حوزه سلامت پرداخت.
وی با یادآوری روزهای جنگ گفت: آن زمان دستیار جراحی بودم اما با همان تجربه محدود، عملهای سنگین انجام میدادیم. اخیراً یکی از رزمندگان لشکر عاشورای آقا مهدی باکری که در عملیات کربلای ۵ سال ۱۳۶۵ تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، پس از ۳۹ سال دوباره با من دیدار کرد و گزارشی از آن عمل را به من هدیه داد.
ظفرقندی با اشاره به بمباران تهران و حادثه میدان تجریش ادامه داد: لولههای آب ترکیده و خیابانها تخریب شده بود و امکان تردد آمبولانس وجود نداشت. کادر درمان با برانکارد، مجروحان را از میان آب و گودالها تا بیمارستان شهدای تجریش منتقل کردند. در کمتر از سه ساعت اورژانس تعیین تکلیف شد و هیچ بیماری در بلاتکلیفی نماند.
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش درباره مشکلات حوزه درمان گفت: داروها به دو دسته تقسیم میشوند؛ داروهای تحت پوشش بیمه که افزایش قیمت محدود دارند و داروهای خارج از بیمه که تابع نرخ ارز هستند و بیماران خاص و صعبالعلاج را بیشتر تحت فشار قرار میدهند. سال گذشته کمبود دارو دو برابر امسال بود. هرچند هیچگاه کمبود دارو به صفر نمیرسد، اما وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است.
وی با بیان اینکه اعمال اورژانسی سریع انجام میشود اما اعمال غیراورژانسی در همه دنیا با تأخیر مواجه است» افزود: «برای رسیدن به وضعیت ایدهآل باید حدود ۲۰ هزار تخت جدید ایجاد کنیم.
به گفته ظفرقندی، اضافهکار پرستاران دو و نیم برابر شده و حقوق دستیاران جراحی ۳۰ درصد و دانشجویان دکتری علوم پایه ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
او با اشاره به ایثارگری کادر درمان خاطرنشان کرد: در روز حادثه تجریش پرستاری را دیدم که سه شبانهروز بدون وقفه کار کرده بود. این اجبار نبود، بلکه عشق به خدمت بود.
وزیر بهداشت درباره اختلاف تعرفهها و هزینهها توضیح داد: در چند سال گذشته تورم چهار برابر تعرفههای خدمات رشد داشته است. وقتی تعرفهها با هزینهها متناسب نباشد، ارائه خدمات دچار مشکل میشود. اگر این فاصله جبران شود، مشکلات مردم در حوزه درمان کاهش مییابد.
وی با تأکید بر اینکه اکثریت جامعه پزشکی به ضوابط پایبندند، گفت: البته معدود تخلفاتی وجود دارد، اما خط قرمز ما رعایت حقوق مردم است و در صورت اثبات تخلف، برخورد جدی خواهد شد.
ظفرقندی سرمایه اصلی نظام سلامت را نیروی انسانی دانست و افزود: پزشکان و پرستارانی که سالها تلاش کردهاند باید در محیطی با انگیزه معیشتی و حرفهای بمانند. خوشبختانه در یک سال گذشته میزان مهاجرت پزشکان و پرستاران کاهش یافته است.
وی در پایان ضمن تبریک روز پزشک تأکید کرد: حفظ پزشکان و کادر درمان در کشور اولویت نخست ماست و تلاش میکنیم با حمایتهای معیشتی و حرفهای شرایط ماندگاری آنان را فراهم کنیم.
