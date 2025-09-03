عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به مشکلات واردات و توزیع دارو اظهار داشت: داروهای ما وارداتی داریم و این واردات هم با توجه به واقعیتی که در آن هستیم دچار فراز و فرود می‌شود و از نظر ارز و مسائل مرتبط با آن هنوز چالش‌های زیادی وجود دارد و علی‌رغم ادعای بانک مرکزی اتفاق خاصی نیفتاده و تخفیفی در ماه صورت نگرفته است.

وی افزود: اهمیت تخصیص ارز در حوزه دارو به عنوان یکی از کالاهای اساسی بسیار بالاست، چرا که مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و متأسفانه این موضوع نه برای بانک مرکزی جا افتاده و نه برای حوزه‌های ذی‌ربط، علیرغم پیگیری‌ها و تأکید ویژه‌ای که از طرف کمیسیون بهداشت و درمان وجود داشته است و گزارش‌هایی در این زمینه ارائه شده و همچنان پیگیری‌ها ادامه دارد.

زمانی کیاسری ادامه داد: بخشی از کمبودهای دارویی ما به نحوه توزیع دارو است و برخی موارد توزیع دارو به صورت سوداگرانه انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که دارو سر از بازار آزاد در می‌آورد. این موضوع موجب شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق دارو با قیمت‌های بالاتر می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: گاهی وقت‌ها برخی دست‌اندرکاران حوزه‌های ذی‌ربط نیز در این روند دستی در کار دارند و این مسئله متأسفانه وجود دارد، هرچند که بعضی‌ها کلاً مدعی‌اند هیچ مشکلی وجود ندارد و همه‌چیز به‌خوبی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: سازمان‌ها، وزارت اقتصاد، شرکت‌های دارویی و به‌ویژه شرکت‌های تجهیزات پزشکی باید نسبت به وضعیت موجود پاسخگو باشند، چرا که شرایط در حوزه دارو وخیم است و نیاز به رسیدگی فوری دارد.