به گزارش خبرنگار مهر، تامین هزینه های دارو را می توان یکی از مهم ترین دغدغه های بیمه شدگان و بیماران در نظام دارویی کشور دانست که متاسفانه راهکار مناسبی برای برون رفت از آن نداریم.

در همین حال، همواره این بیمه ها هستند که به کم فروشی در پوشش هزینه دارو متهم می شوند. اما، شهرام غفاری معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، معتقد است؛ اگر پزشکان به تجویز داروی ژنریک اهمیت بدهند، عمده مشکل نظام دارویی کشور و بیمه شدگان حل خواهد شد.

وی گفت: اگر پزشکان ما داروی ژنریک را در نسخه بیمار بنویسند که از نظر اثربخشی نیز تفاوتی با داروی برند ژنریک ندارد، پرداختی بیمه شده از محل تهیه دارو افزایش نخواهد یافت.

غفاری با عنوان این مطلب که در حال حاضر سهم پرداختی بیمار بابت هزینه های دارو بیش از ۵۰ درصد است، افزود: قطعاً با تجویز داروی ژنریک، این سهم به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: آنچه مسلم است، در دنیا به این سادگی نیست که داروی خارج از پوشش بیمه ای را بتوان وارد فارماکوپه کرد.