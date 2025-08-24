به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی گفت: دو برنامه حراج و پیش‌فروش قطعی انواع سکه طلای بانک مرکزی از این هفته آغاز می‌شود.

وی افزود: در راستای تداوم عرضه و تأمین سکه طلای مورد نیاز متقاضیان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی کرده است تا حراج‌های سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال ۱۴۰۴ مطابق رویه سال گذشته ادامه یابد.

قمری‌وفا تصریح کرد: نخستین حراج انواع قطعات سکه طلای بهار آزادی با تاریخ ضرب ۱۳۸۶ در تاریخ ۵ شهریور ماه برگزار خواهد شد و زمان جلسات بعدی متعاقباً توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در تداوم برنامه‌های پیش‌فروش سکه طلای در سال گذشته، اولین مرحله پیش‌فروش قطعی انواع قطعات سکه طلا برای سررسید پایان آذرماه امسال در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ انجام خواهد شد. در این مرحله هر کد ملی می‌تواند ۱۵ سکه شامل ۳ قطعه تمام، ۵ قطعه نیم و ۷ قطعه ربع سکه سفارش دهد.

قمری‌وفا در پایان تأکید کرد: شرایط پیش‌خرید، تاریخ واریز وجه و نحوه سفارش‌گذاری متقاضیان از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام می‌شود.