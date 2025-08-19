به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دیدار با «راناتنویر حسین» وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان با قدردانی از استقبال دولت و ملت این کشور از رئیسجمهوری اسلامی ایران و همچنین مواضع خوب دولت و ملت پاکستان در حمایت از ایران در جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: این موضعگیری بیانگر عمق صمیمیت و برادری دو کشور است.
وی با بیان اینکه اشتراکات دیرینه و محکم دو کشور اجازه نمیدهد که از یکدیگر جدا شویم خاطرنشان کرد: منافع دشمنان کشورهای مسلمان در اختلافافکنی بین کشورهای همسایه و امت اسلامی است و بر این باوریم باید روابط مستحکم و پایدار بین دو کشور و همچنین کشورهای اسلامی برقرار و پایهگذاری شود تا تحت تأثیر برخی مسائل جزئی قرار نگیرد.
معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت اتحاد میان کشورها و امت اسلامی به ویژه کشورهای تأثیرگذار دنیای اسلام تأکید کرد و افزود: امروز رژیم صهیونیستی در غزه به عنوان بخشی از خاک اسلامی مرتکب جنایات وحشیانه میشود و ما به دنبال قدرت دنیای اسلام و وحدت و انسجام بین کشورهای تأثیرگذار اسلامی هستیم و دست برادری و وحدت و انسجام به سوی تمامی کشورهای اسلامی دراز میکنیم.
عارف ادامه داد: نباید اجازه دهیم مردم مظلوم غزه با این وحشیگری رژیم غاصب صهیونیستی در سرزمین خود روبرو شوند.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه راهبرد جمهوری اسلامی ایران بر این مبناست که با کشورهای بزرگ همسایه و منطقه روابط دوجانبه را مستحکم و باثبات کند، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد که تعاملات در همه زمینهها و بهرهگیری از ظرفیت یکدیگر با سازوکارهای تعبیه شده و مورد توافق گسترش و تعمیق یابد.
معاون اول رئیسجمهور با استقبال از تشکیل کمیته مشترک کشاورزی بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان تصریح کرد: آمادگی داریم در فناوریهای پیشرفته به ویژه هوش مصنوعی و سایر فناوریهای پیشرفته همکاریهای دوجانبه و منطقهای داشته باشیم و باید کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی نیز بیش ازگذشته فعال شود و راهبردهای توافق شده عملیاتی شود تا شاهد تحولی بزرگ در روابط باشیم.
عارف همچنین با ابراز همدری و تسلیت جانباختگان حادثه سیل اخیر در پاکستان ادامه داد: دولت و ملت ایران آماده هر نوع همکاری برای کمک به سیل زدگان پاکستانی است.
وی افزود: دولت و ملت ایران و پاکستان احساس بیگانگی نسبت به یکدیگر ندارند و همواره حس میکنند که در کشور دوم خود هستند.
عارف با ذکر خاطرهای از دیدارهای خود با «محمد عبدالسلام»؛ دانشمند برجسته پاکستانی افزود: این دانشمند بزرگ دنیای اسلام همواره دغدغه افزایش روابط دو کشور را داشت و تاکید داشت که روابط ایران و پاکستان باید مستحکم و همیشگی باشد.
معاون اول رئیسجمهور امنیت دسته جمعی در کشورهای منطقه در دنیای اسلام به ویژه در حوزه سایبری را خاطرنشان ساخت و گفت: راهی جز اتکا به خود نداریم.
«رانا تنویر حسین» وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به اشتراکات و ارزشهای مشترک دو کشور گفت: احساس میکنیم که ایران کشور خودمان است و در ایران احساس غربت نمیکنیم.
وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی علیه ایران تأکید کرد: مردم پاکستان برای پیروزی ایران در این جنگ دعا میکردند و ما پیروزی دولت و ملت ایران بر رژیم صهیونیستی را در این جنگ تبریک میگوئیم و پاکستان جزو اولین کشورهایی بود که قویاً این تجاوز را محکوم و طی بیانیهای اعلام کرد که ایران طبق منشور سازمان ملل حق دفاع از خود را دارد و هدایت و زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه را ارج مینهیم.
وی به توافقات و تفاهمات انجام شده با جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت تجارت فیمابین به ویژه در حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: پاکستان آماده افزایش و ارتقا حجم صادرات و واردات بین دو کشور است و باید تجار و فعالان اقتصادی دو کشور در نشستهای مختلف در این زمینه توافقات لازم را به عمل آورند.
وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان با تأکید بر اینکه هیچ مانعی بر سر توسعه روابط دو کشور نیست گفت: اگر امت اسلامی به ویژه کشورهای تأثیرگذار بر روی راهبردهای اصلی به توافق برسند میتوانیم مسئله غزه را حل کنیم و پاکستان آماده هرگونه همکاری برای توقف جنایات در غزه است و در مجامع بینالمللی این تجاوزات را محکوم کردهایم.
وی تأکید کرد: پاکستان از برنامه صلح آمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران که در راستای پیشرفت این کشور است حمایت میکند.
