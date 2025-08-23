  1. جامعه
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودروهای فرسوده

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تعیین سهم ۲۰ درصدی این استان در برنامه اسقاط سالانه خودروهای فرسوده کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به تکلیف قانونی اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: طبق ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه، سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده باید در کشور از رده خارج شود که سهم استان تهران از این برنامه ۲۰ درصد، معادل حدود ۱۰۰ هزار دستگاه در سال است.

وی افزود: اجرای دقیق این سهمیه می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش آلاینده‌های هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تهرانی داشته باشد.

عباس نژاد همچنین تحقق این هدف را نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول دانست و بیان داشت: شهرداری‌ها، پلیس راهور، سازمان راهداری و خودروسازان باید در اجرای این برنامه همراهی کنند و نظارت مستمر بر فرآیند اسقاط در اولویت قرار دارد.

