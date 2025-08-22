جهادگران حلقه اتصال مردم و مسئولان در حفاظت از محیط زیست تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در نشست هم اندیشی با جهادگران شمیرانات با اشاره به وضعیت ویژه زیست محیطی تهران گفت: آلودگی هوا، فشار بر منابع طبیعی و آسیب به زیستگاه‌های حیات وحش از مهمترین چالش‌های زیست محیطی استان است که حل آنها بدون مشارکت مردمی و هماهنگی دستگاه‌های مسؤول امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: جهادگران مردمی می‌توانند حلقه ارتباطی مؤثری میان جامعه و نهادهای تصمیم گیر باشند و با فعالیت‌های میدانی و فرهنگی، مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار را تسهیل کنند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با قدردانی از فعالیت‌های جهادگران شمیرانات، بر حمایت مجلس از برنامه‌های زیست محیطی استان تهران تاکید کرد و ادامه داد: تحقق آینده‌ای پایدار نیازمند عزم ملی و همکاری جمعی است.

از سوی دیگر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز در این نشست بر اهمیت نقش آفرینی گروه‌های مردمی در ارتقای فرهنگ زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد.

حسن عباس نژاد با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند گروه‌های مردمی گفت: جهادگران به عنوان بازوی همراه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی و صیانت از محیط زیست استان ایفا کنند.

وی اضافه کرد: تعامل و هم افزایی میان اداره کل حفاظت محیط زیست، گروه‌های جهادی و سایر نهادهای مردمی می‌تواند مسیر تحقق توسعه پایدار در استان تهران را هموار کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین از بازدید مشترک حاضران از توربین بادی و آبشخور حیات وحش در پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار خبر داد و افزود: این بازدیدها نشان دهنده اهمیت بهره گیری از انرژی‌های پاک و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی است.