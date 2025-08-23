ضرورت استفاده حداکثری از خیرین در بهبود خدمات سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل قیداری، در نشست هم‌اندیشی خیرین حوزه سلامت دانشگاه که با عنوان حامیان بهشتی در تالار امام علی (ع) برگزار شد، از تلاش‌های اثرگذار خیرین حوزه سلامت قدردانی کرد.

وی خواستار توجه بیشتر مسئولان دانشگاه به جذب و حمایت حداکثری و استفاده از ظرفیت خیرین برای بهبود خدمات سلامت محور به مردم شد و گفت: باید از منبع بزرگ و اهداف نیک خیرین بهره‌ببریم تا بخشی از مشکلات درمانی و بهداشتی کشور و دانشگاه ساماندهی شود.

قیداری با بیان اینکه یکی از مجهزترین مراکز درمان سرطان که در خاورمیانه نظیر ندارد، توسط خیرین حوزه سلامت در بیمارستان امام خمینی (ره) راه‌اندازی شده است، افزود: خیرین در اقصی نقاط کشور فعالیت دارند و در حوزه سلامت نیز در بیشتر حوزه‌ها از درمان تا تجهیز خوابگاه، حضوری پررنگ دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه صحت از امنیت هم مهمتر است، خاطرنشان کرد: اگر انسان از داشتن سلامت جسم و روان محروم باشد، امنیت هم وجود ندارد.

وی خطاب به خیرین سلامت، گفت: شما می‌دانید که بهترین عرصه‌ای که می‌تواند اثربخش باشد و به انسان‌ها کمک کند، همین حوزه است؛ دانشگاه متولی تربیت دو گروه آینده‌سازان و دانشجویان این کشور و همچنین افرادی است که به مردم خدمت می‌کنند و سلامت را به آنان هدیه می‌کنند.

قیداری افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مفتخر به حضور ارزشمند بیش از ۲۰ هزار نفر پرسنل دانشگاهی، ۱۷۰۰ عضو هیئت علمی و ۱۴ هزار دانشجو است که بسیاری از آنان در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی تحصیل می‌کنند.

وی، ارائه خدمت در حوزه سلامت بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود: برای درمان بیماران و کمک به حیات و کاهش درد، نمی‌توان ارزش مادی قائل شد، هیچکس نمی‌تواند برای حیات انسان ارزش مادی در نظر بگیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: ارزشمندترین نعمتی خداوند برای انسان، نعمت سلامت و حیات است.

وی با اشاره به اینکه مشکل یا مسئله اقتصاد سلامت در همه جای دنیا وجود دارد خاطرنشان کرد: این موضوع، مسئله اختصاصی کشور ما نیست.

قیداری افزود: به دلیل ورود تکنولوژی‌های نوین درمانی، تجهیزات و تربیت متخصصان، خدمات سلامت در دنیا خدمت گرانی است. خدمات سلامت بخشی از مشکلات دنیا محسوب می‌شود به طور مثال در کشور آمریکا که قدرت اول اقتصادی دنیاست عمده مناظرات رؤسای جمهور در بحث بیمه درمان و خدمات سلامت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیماری‌هایی که درمان آن ساده‌تر است عمدتاً درمان یا کنترل شده‌اند، تاکید کرد: امروز موضوع درمان بیماری‌های اصطلاحاً سخت نظیر سرطان‌ها، تروماها، بیماری‌های مغزی و قلبی و عروقی بیشتر مطرح است.

قیداری گفت: واقعیت این است که مشکلات درمان در همه جای دنیا وجود دارد و بخش زیادی از آن جهانی است.

وی، دستاوردهای درمان و بهداشت و کشور را افتخارآمیز عنوان کرد و ادامه داد: در عرصه سلامت دستاوردهای درخشانی با کمک دانشمندان و جوانان در دانشگاه وجود دارد که مایه افتخار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به جمعیت بزرگ تحت پوشش خدمات درمانی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در استان تهران اظهار کرد: این جمعیت به اندازه چند کشور اروپایی است.

وی ادامه داد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دانشگاه پذیرای بسیاری از بیماران از اقصی نقاط کشور هستند، شرایط جغرافیایی مراکز درمانی دانشگاه باعث شده که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ارائه خدمات متنوع‌تر درمانی را در دستور کار داشته باشد.

قیداری تاکید کرد: مسئولان دانشگاه و خدمت‌دهندگان حوزه بهداشت و درمان وظیفه دارند، با حداکثر تلاش خدمت با کیفیت به مردم ارائه دهند.

وی با بیان اینکه متوسط اقامت بیش از پنج میلیون دانشجو در خوابگاه‌های دانشگاه به ازای هر اتاق شش نفر است، گفت: باید برای جوانان مرز و بوم خاطرات زیبا بسازیم که بهترین زمان، زمان دانشجویی است. اگر به مشکلات دانشجویان توجه کافی و رسیدگی کنیم، قطعاً بعد از ورود به دوران خدمت با رغبت بیشتری خدمات ارائه خواهند داد.

قیداری به روزهای بحرانی جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و ادامه داد: کادر سلامت بدون اغراق در این روزها کنار مردم بودند و خدمات بی‌نظیری ارائه کردند، همکارانی که زمان کشیک آنها نبود و وظیفه سازمانی نداشتند، عرق به وطن و کشور داشتند و بدون هیچ چشم‌داشتی بهترین خدمت را به مردم کشور عزیزمان ارائه کردند.

وی اضافه کرد: زمانی که مسئله، ایران و وطن باشد همه مردم پای کارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره گستره جغرافیایی دانشگاه و خوابگاه‌ها نیز مواردی را مطرح کرد و افزود: باید وضعیت خوابگاه‌ها ساماندهی شود و باید حداقل امکانات برای بهبود وضعیت معیشت دانشجویان در دستور کار باشد.

وی یادآور شد: باید با کمک نهادها و سازمان‌های درون و برون دانشگاهی، ساماندهی وضعیت خوابگاه‌های دانشگاه مورد توجه باشد.

قیداری به برخی تغییرات اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده سال‌های اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: نباید برخی موارد باعث کاهش انگیزه و جهت‌گیری فعالیت‌ها در پرسنل و نسل جوانان شود. ایجاد پرستارسرا، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات درمانی رئیس دانشگاه درباره کمبود نیروی پرستاری در کشور نیز مواردی را مطرح کرد و ادامه داد: اغلب پرستاران طرحی هستند و بعد از اتمام طرح نیاز به اقامتگاه دارند، باید نیازهای اسکان این عزیزان با تدابیری مثل ایجاد پرستارسرا تأمین شود.

وی اضافه کرد: باید محل اسکان نیروی پرستاری متناسب با استانداردها باشد، تا در ادامه این اقدامات منجر به ارائه خدمت باکیفیت به مردم شود.

قیداری به کسب رنکینگ‌های جهانی علمی و پژوهشی مطلوب دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به لحاظ درمانی نیز خدمت‌های ارزشمندی مثل پیوند کبد، مغز و استخوان، جراحی‌های تکنیکال و فعالیت‌های بزرگ در این دانشگاه در حال اجرا است.

ضرورت پرهیز از هدررفت منابع

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کمک‌ها و منابع دولتی باید به بهترین شکل صرف خدمت و اصلاح ساختارها شود ادامه داد: باید فرآیندها ساماندهی شود و پرهیز از هدررفت منابع و استفاده بهینه در دستور کار باشد.

لزوم تشکیل مجمع خیرین دانشگاه

وی با اشاره به اینکه مجموعه دانشگاه و مسئولان، ارزش و اهمیت فعالیت خیرین را به خوبی درک کرده و به آن واقفند، گفت: باید فعالیت دفتر خیرین بیشتر شده و مجمع خیرین دانشگاه تشکیل شود.

قیداری اضافه کرد: باید نیازها اعلام شود تا اهداف و نیازها تطبیق داده شود و منابع در مسیر درست صرف شود.

رئیس دانشگاه اولویت‌بندی و شفاف‌سازی نیازها را راهکار مناسبی برای ریل‌گذاری درست اهداف و جذب حمایت‌های خیرین دانست و گفت: برای این مهم ایجاد سامانه و اعتمادسازی مهم است، خیر باید مطمئن باشد که منابعی که صرف امور بهداشت و درمان می‌کند هدر نشده و در مسیر درستی صرف می‌شود.

وی تاکید کرد: باید خیرین ناظر فعالیت‌ها باشند و دانشگاه صرفاً باید نیازهای خود را اعلام کند.

قیداری جایگزینی و نوسازی بیمارستان‌های فرسوده دانشگاه را ضروری عنوان کرد و افزود: باید بیمارستان دولتی در شرق تهران در شأن مردم ایران ایجاد شود.

حضور خیرین؛ تسهیلگر ارائه خدمات به مردم

رئیس دانشگاه گفت: در هر نقطه‌ای از دانشگاه که خیرین حضور پررنگ‌تری دارند، مسئولان دانشگاه نسبت به ارائه خدمت خیال آسوده‌تری دارند و مطمئن هستند که خیرین با همدلی ستودنی در کنار مردم و کادر بهداشت و درمان هستند.

وی درباره ساماندهی وضعیت خوابگاه‌ها، جابجایی پردیس دانشگاه، تأمین و تعمیر تجهیزات پزشکی مواردی را مطرح کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه بزرگ و مهمی است و باید نیازهای این دانشگاه به دلیل وظایف بسیار زیاد و خدمات ویژه‌ای که در گستره جغرافیایی ارائه می‌شود بیش از پیش توجه شود.

قیداری، کمک و همراهی بیشتر خیرین حوزه سلامت را خواستار شد و تاکید کرد: خدمات و تلاش‌های اساتید، کادر بهداشت و درمان و مجموعه دانشگاه افتخار آمیز است، آینده کشور در دستان جوانان است و این آینده با کمک جوانان ساخته خواهد شد باید به فرزندان این مرز و بوم کمک کنیم تا خدمت به مردم به بهترین شکل انجام شود.

نشست هم‌اندیشی خیرین حوزه سلامت دانشگاه با عنوان حامیان بهشتی با حضور جمعی از مسئولان نظام سلامت، دانشگاه و همچنین خیرین حوزه سلامت در تالار امام علی (ع) برگزار شد.