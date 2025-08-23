به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسجاد رضوی، در نشست هم‌اندیشی خیرین حوزه سلامت دانشگاه با عنوان حامیان بهشتی در تالار امام علی (ع) برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند خیرین حوزه سلامت، اظهار کرد: هرگز خدمات خیرین در بحران‌های کشور خصوصاً اپیدمی کرونا فراموش نخواهد شد.

وی انگیزه خدمت به مردم از سوی خیرین حوزه سلامت ارزشمند دانست و ادامه داد: در کرونا خیرین تابلوهای درخشانی آفریدند، کرونا بحرانی پر از دلهره و اضطراب بود این عزیزان همواره حاضر در صحنه بودند و خدمت به مردم را بدون هیچ چشم‌داشتی انجام دادند.

رضوی ادامه داد: فارغ از این موضوع که کمک به مردم و انجام کار خیر را خداوند در نهاد برخی افراد قرار داده اما شرایط جامعه نیز در این موضوع بی‌اثر نیست باید شرایط و سازوکار به شکلی باشد خیر به هدف خود رسیده و خروجی کار خیر خود را در ارتقای خدمت به مردم احساس کند.

معاون درمان وزارت بهداشت استفاده از ظرفیت‌های خیرین در پیشبرد خدمت به مردم را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت بهداشت عنوان کرد.

وی گفت: اعتقاد دارم خیرین باید در ادامه کار نیز حضور پررنگی در مراکز بهداشتی و درمانی داشته باشند.

رضوی از کاهش سیر روند سرطان در استان زنجان خبر داد و اضافه کرد: این مهم را مرهون خدمات خیرین حوزه سلامت هستیم، ما قدردان این عزیزان هستیم.

معاون درمان وزارت بهداشت تسهیل امور شرایط و خدمت‌رسانی خیرین را ضروری عنوان کرد و گفت: خدمات خیرین قیمت ندارد و افتخار می‌کنیم که کشور ایران مزین به حضور خیرین است.

وی ارائه خدمت در حوزه سلامت را پیچیده توصیف کرد و ادامه داد: در هیچ جای دنیا صرفاً با تکیه بر مبنای دولتی نمی‌توان به مردم خدمت ارائه کرد.

رضوی نسبت به همکاری بیشتر وزارت بهداشت با خیرین حوزه سلامت اعلام آمادگی کرد و گفت: در حوزه درمان به کمک‌های خیرین نیاز داریم چرا ادامه این مسیر آبادانی و طول عمر مردم را به همراه دارد.

اقتصاد خیر باید شفاف باشد

محمدحسین رضایی مشاور وزیر بهداشت در امور مردمی‌سازی و خیرین نیز در این جلسه عنوان کرد: هر کدام از انسان‌ها ظرفیتی به عنوان رزق از سوی خدا دریافت کرده‌اند که امیدوارم همه ما از این ظرفیت در جهت کمک به مردم بهره بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد خیر در کشور باید شفاف باشد، تصریح کرد: این اقتصاد سال‌های سال است در کشور رونق دارد و باید شفاف باشد. همچنین اولویت خیر باید مشخص شود؛ اینکه ساخت بیمارستان اولویت است یا حمایت از پژوهش‌ها.

مشاور وزیر بهداشت بیان کرد: یکی از مهم‌ترین نیازها این بود که بدانیم خیر و خیرین از نهاد ما به عنوان دولت چه انتظاری دارند. در همین راستا خواسته خیرین بررسی و برای آن راهکار و دستورالعمل تدوین شد که برای حل آن‌ها نیز برنامه‌ریزی شده است.

وی تصریح کرد: تسهیل‌گری و رفع موانع یکی از مهم‌ترین درخواست‌های خیرین است، آن گوش شنوا می‌خواهند تا حرف‌هایشان را بشنود و خواسته‌هایشان را به گوش مسئولان برساند. خیر باید احساس کند شریک راهبردی دانشگاه و بیمارستان است.

مشاور وزیر بهداشت در پایان برای خیرینی که بی ادعا کار خیر می‌کنند و در خدمت مردم هستند آرزوی توفیق کرد.

ارتباط معنادار با خیرین اولویت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است

بهزاد تدین مدیر سازمان‌های مردم نهاد امور خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نیز در این نشست با بیان اینکه هفته مشارکت‌های اجتماعی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۲۲ تا ۲۸ مردادماه نامگذاری شده است، گفت: هدف از نامگذاری این هفته تقدیر و تشکر از فعالیت‌های اجتماعی و حسن نیت خیرین و سازمان‌های مردم نهاد و تشویق آنها به مشارکت بیشتر در امور اجتماعی و ارتباط بیشتر خیرین با سازمان‌ها است.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از بزرگترین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است و هدف از تشکیل این جلسه برقراری ارتباط قوی و معنادار با خیرین به منظور جذب مشارکت و توجه آن‌ها به نیازهای دانشگاه است تا به کمک آن‌ها بخشی از نیازهای دانشگاه مرتفع و خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت بیشتری به مردم ارائه شود.

ضرورت ایجاد مجمع خیرین در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حبیب‌الله بوربور رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور در این جلسه با بیان اینکه در ذات همه موجودات نهادینه شده تا به همنوع و غیرهمنوع خود کمک کنند، گفت: افرادی که کمک می‌کنند لذت بیشتری از افرادی که درخواست کمک دارند، تجربه می‌کنند.

وی در ادامه به ارزش حضور خیرین در عرصه سلامت اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجمع خیرین ندارد. توصیه می‌کنم این مجمع ایجاد شود تا امور مربوط به خیرین با سرعت بیشتری پیش برود.

بوربور همچنین پیشنهاد تجمیع دانشکده‌ها و بهینه سازی منابع و تجهیزات بلااستفاده به منظور افزایش ظرفیت ارائه خدمت در حوزه آموزش و درمان را ارائه داد.

محمدرضا کارگری مؤسس جامعه خیرین مدرسه ساز نیز در این جلسه عنوان کرد: کادر درمان در بسیاری از بحران‌ها فداکاری کرد، کرونا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از همین بحران‌ها بود که کادر درمان در مقابله با آن خوش درخشید. تاریخ ایران زمین قدردان آنها خواهد بود. در این شرایط سخت باید بیشتر به فکر این پرسنل بود.

وی گفت: اصل هر جامعه سلامت آن است باید با رسانه همکاری کرد و فعالیت خیرین را به تصویر کشید باید از همه امکانات برای پای کار آمدن مردم استفاده کنیم.

لیلی رضایی مدیرعامل مؤسسه خیریه بهنام دهش‌پور نیز بر ضرورت تعریف طرح جامعی از نیازهای بهداشتی، درمانی و آموزشی تاکید کرد و گفت: بیمارستان‌های دانشگاهی در اغلب مواقع انتخاب قشر کم درآمد است، از طرفی امکانات و خدماتی ارائه می‌دهد که در بسیاری از مراکز خصوصی وجود ندارد. حمایت خیرین از بیمارستان‌های دانشگاهی ارزش بسیاری دارد.

وی همچنین گفت: بیمارستان‌ها باید پروپوزال برای خیرین تهیه کنند و خیر را در مسیر تأمین و تجهیز همراه خود داشته باشند.

محسن ولیئی معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور، یکی از مهمترین اهداف برگزاری این جلسات را گسترش فرهنگ کار خیر و ارج نهادن به جایگاه خیرین به عنوان حامیان بهشتی خواند و گفت: جامعه تغییرات بسیاری داشته و ذائقه کار خیر در خیرین تغییر پیدا کرده است.

وی همچنین به ضرورت بهره‌گیری از فضای مجازی در جذب خیرین به ویژه خیرین نسل جدید، ایجاد سامانه خیریابی و اطلاع رسانی دانشگاه‌ها به خیرین در خصوص نیازهای خود نیز اشاره کرد.