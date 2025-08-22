پزشکان را باید در بحران و حادثه شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قیداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در پیامی به مناسبت روز پزشک، ایثار و تعهد جامعه پزشکی را ستود و گفت: پزشکان، نقش مهمی در حفظ ارزش‌های انسانی و اجتماعی نظام سلامت دارند.

در پیام قیداری، آمده است: روز پزشک یادآور رسالت والا و مسئولیت خطیری است که پزشکان در پاسداری از سلامت جامعه بر دوش دارند. جامعه پزشکی همواره در تاریخ ایران زمین جایگاهی ممتاز داشته و اعتماد مردم به این قشر شریف سرمایه‌ای بی‌بدیل برای کشور به شمار می‌رود.

امسال روز پزشک را در حالی گرامی می‌داریم که خاطره روزهای پرالتهاب «جنگ ۱۲ روزه» همچنان در یادها زنده است. در آن روزهای دشوار، پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کنار سایر همکاران نظام سلامت، با شجاعت، دانش و فداکاری مثال‌زدنی، در سنگر درمان و خدمت باقی ماندند و بار دیگر نشان دادند که پزشکی تنها یک حرفه نیست، بلکه پیمانی است انسانی، اخلاقی و اجتماعی.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خود را قدردان این ایثارگری‌ها می‌داند و باور دارد که قدردانی واقعی، تنها در کلام خلاصه نمی‌شود و از این رو، ارتقای شرایط حرفه‌ای پزشکان، افزایش رضایتمندی آنان و فراهم‌سازی محیطی شایسته برای خدمت را از اولویت‌های جدی و پایدار خود می‌داند.

ما بر این باوریم که هیچ سامانه سلامت پایداری بدون حضور پزشکان رضایتمند و توانمند امکان ادامه حیات ندارد.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هویت و اعتبار امروز خود را مرهون تلاش و درخشش پزشکانی می‌داند که نام این دانشگاه را در عرصه‌های علمی، پژوهشی و بالینی سربلند کرده‌اند. در عین حال، این دانشگاه رسالت خود را در پرورش نسل‌های آینده پزشکان مسئول، توانمند و متعهد می‌بیند؛ پزشکانی که نه تنها درمانگر بیماری‌ها، بلکه سازندگان آینده سلامت جامعه خواهند بود.

دانشگاه در این مسیر، خود را موظف می‌داند با برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌گذاری منسجم و حمایت‌های ملموس، بستر رشد علمی و حرفه‌ای پزشکان را بیش از پیش فراهم آورد.

روز پزشک فرصتی است برای مرور دستاوردهای گذشته، اما مهم‌تر از آن، چشم‌اندازی است به آینده. آینده‌ای که در آن پزشکان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، پژوهش‌های پیشرو و اخلاق حرفه‌ای، می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در ارتقای سلامت عمومی و توسعه پایدار کشور ایفا کنند.

در کنار این آینده‌نگری، نباید از جنبه انسانی و اجتماعی پزشکی غافل شویم. جامعه پزشکی ما در هر حادثه و بحران، نشان داده است که بیش از هر چیز، بر عهد خود با مردم وفادار است. این وفاداری، سرمایه‌ای معنوی است که باید با حمایت و قدردانی نهادهای مسئول همراه شود.

در پایان، ضمن تبریک صمیمانه روز پزشک به همه همکاران ارزشمند، امیدوارم با تکیه بر همدلی و خرد جمعی، بتوانیم در کنار هم آینده‌ای روشن‌تر برای سلامت مردم و اعتلای کشور رقم بزنیم.