ارتقای سلامت زنان در دستور کار بیمارستان مهدیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرزاد زاده مدرس، در مراسم افتتاح کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان مهدیه که با حضور خیرین سلامت برگزار شد، به تاریخچه بیمارستان مهدیه اشاره کرد و گفت: این بیمارستان در مساحتی بالغ بر ۲۷ هزار مترمربع خدمات منحصر به فردی به مردم ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه ارتقای سلامت زنان و نوزادن در دستور کار بیمارستان مهدیه است اضافه کرد: سالانه پنج هزار زایمان در این بیمارستان انجام می‌شود، بیمارستان مهدیه یکی از موفق‌ترین مراکز ناباروری است.

زاده‌مدرس ادامه داد: بیمارستان مهدیه با در اختیار داشتن بخش NICU مرکز ارجاعی و ریفرال نوزادان نارس در کشور است.

رئیس بیمارستان مهدیه تاکید کرد: بیمارستان مهدیه مرکزی پیشرو در تشخیص، درمان و پیشگیری در بیماری‌های زنان و نوزادان خصوصاً در سرطان پستان در کشور است.

وی اضافه کرد: بیمارستان مهدیه کانون اصلی اجرای طرح‌های مترقی جوانی جمعیت با تمرکز بر ترویج زایمان طبیعی در دانشگاه است.

زاده مدرس در ادامه با بیان اینکه آموزش در حوزه‌های آموزشی این بیمارستان نیز با قوت در جریان است ادامه داد: بخش‌های مختلف این بیمارستان با حضور اساتید، دانشجویان و فراگیران شایشته‌ای را تربیت و آموزش می‌دهد.

وی یادآوری کرد: ارتقای سلامت زنان و نوزادن با کمک مسئولان و خیرین هدف مشترک مجموعه این بیمارستان است.

بازسازی درمانگاه‌ها، تأمین تجهیزات و ارتقای زیرساخت‌ها از جمله نیازهای بیمارستان مهدیه است که زاده مدرس به آن اشاره کرد.

آیت‌الله قائینی رئیس هیئت امنای بیمارستان نیز از همکاری خیرین حوزه سلامت قدردانی کرد و با اشاره به احادیث و بیانات دین مبین اسلام اظهار کرد: به توصیه پیامبر اسلام بهترین صدقه، صدقه پایدار و جاریه است.

وی ادامه داد: بدون شک خدمت به مردم خصوصاً در حوزه سلامت ارزشمند و ماندگار است.

قائینی به ایجاد و تجهیز مراکز بخش‌های مختلف در این بیمارستان اشاره کرد و خدمت به خلق را عملی ستودنی توصیف کرد و گفت: اگر بتوانید با علم خود به مردم خدمت کنید، ارزش آن والا و بزرگ است.

پرویز پرستویی هنرمند و یکی از نمایندگان مرکز خیریه قلب‌های کوچک نیز در این نشست از خدمات خیرین حوزه سلامت قدردانی کرد و گفت: این عزیزان با نیت خیر و بدون هیچ چشم‌داشتی به مردم خدمت می‌کنند.

کلینیک ویژه تخصصی صراف بیمارستان مهدیه به مساحت ۵۵۰۰ متر مربع در ۶ طبقه و ۱۵ کلینیک درمانگاهی، آزمایشگاه، رادیولوژی، زنان، دیابت، داخلی جراحی پستان، بارداری‌های پرخطر، داروخانه و…، افتتاح شد.

در این نشست با اهدای لوح تقدیر از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از خدمات خیرین حوزه سلامت قدردانی شد.

کلینیک ویژه تخصصی صراف بیمارستان مهدیه، با حمایت‌های خانواده صراف و مجمع خیرین سلامت افتتاح و به بهره‌برداری رسید.