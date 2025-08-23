۲۰ ماینر قاچاق در برخوار کشف شد

سرهنگ نعمت خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی از نگهداری تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در یک کارگاه صنعتی متروکه در شهرستان مطلع و بررسی دقیق موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در این رابطه مأموران با بررسی دقیق و انجام تحقیقات میدانی و ضمن هماهنگی قضائی به محل اعزام شدند و ۲۰ دستگاه ماینر خارجی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار با بیان اینکه کارشناسان ارزش این دستگاه‌ها را ۴ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.