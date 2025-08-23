امانت داری مأموران پلیس و بازگرداندن کیف ۳۰۰ میلیونی به صاحبش

سرهنگ محمد رضا ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرد گردشگری به کلانتری ۱۷ چرمهین در شهرستان لنجان مراجعه و مفقودی کیف حاوی مقادیری دلار، ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد و مدارک شخصی خود را در محدوده آبشار شاه لولاک به این کلانتری اعلام می‌کند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ادامه افزود: بررسی موضوع توسط مأموران کلانتری ۱۷ آغاز و با حضور میدانی و اقدامات دقیق انجام شده در نهایت این کیف حاوی ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد و مقادیری دلار کشف و به صاحبش بازگردانده می‌شود.

وی با اشاره به ابراز رضایت این توریست از امانت داری و صحت عمل مأموران پلیس تصریح کرد: این اقدامات نشان‌دهنده پاکدستی، رعایت امانتداری و اخلاق حرفه‌ای پلیس است که از اصول مهم و غیرقابل چشم‌پوشی در مأموریت‌های انتظامی محسوب می‌شود.