۱۰۶ پروژه عمرانی و خدماتی در خمام به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمد دوست عصر شنبه در گفتگو با رسانهها هفته دولت یادآور اخلاص و روحیه جهادی شهیدان رجایی و باهنر است، اظهار کرد: امروز نیز وظیفه همه ماست با الگوگیری از این شهیدان بزرگوار در مسیر توسعه و آبادانی کشور و شهرستان خمام گام برداریم.
فرماندار خمام افزود: از ابتدای فعالیت دولت وفاق ملی تاکنون و با وجود شرایط سخت اقتصادی و محدودیتهای اعتباری، پروژههای متعددی در حوزههای مختلف در شهرستان اجرا و امروز به ثمر رسیده که نشاندهنده عزم جدی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
نماینده عالی دولت در شهرستان خمام با بیان اینکه طی هفته دولت سال جاری ۱۰۶ پروژه عمرانی و عام المنفعه در شهرستان خمام افتتاح و به بهرهبرداری میرسد، افزود: این پروژهها با اعتباری بالغ بر بالغ چهارصد میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه این پروژههای شامل آسفالت و روکش معابر شهری و روستایی افتتاح دو پارک و ایستگاه پسماند در شهر چوکام است، افزود: پروژه برق رسانی، احداث زمین ورزشی، یک واحد بوم گردی، کارگاه صنایع دستی از دیگر پروژههای قابل افتتاح هفته دولت در شهرستان است،
